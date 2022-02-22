Antony Blinken cancela reunión con el ministro ruso Sergey Lavrov

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció que canceló la reunión que sostendría con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, el próximo 24 de febrero en Ginebra.

El secretario estadounidense aseguró que no tiene caso una reunión con Sergey Lavrov debido a que Rusia comenzó una invasión y ya no está abierto a llegar a un acuerdo por medio de la diplomacia, y agregó que los países aliados estuvieron de acuerdo en la cancelación del encuentro.

“Ahora que vemos que está comenzando la invasión y que Rusia ha dejado en claro su rechazo total a la diplomacia, no tiene sentido seguir adelante con esa reunión en este momento”, dijo Antony Blinken.

Antony Blinken explicó que la decisión de cancelar la reunión con el ministro ruso ya le fue notificada mediante una carta enviada este martes al Kremlin, donde le informaron que Estados Unidos y los aliados siguen abiertos al diálogo para evitar un conflicto mayor.

“Nosotros aliados y socios estamos abiertos a la diplomacia, pero Moscú tiene que demostrar la seriedad de sus intenciones. Pero en las últimas 24 horas demostró lo contrario”, indicó Antony Blinken durante la reunión que sostuvo el ministro ucraniano, Dmytro Kuleba.

|Reuters

Ucrania defenderá su territorio de Rusia ataca

Por su parte, Dmytro Kuleba indicó que planea evitar cualquier enfrentamiento armado por medio de la diplomacia y disuadir a Rusia de llegar a una mayor escalada, sin embargo, indicó que están dispuestos a defender su territorio en caso de un ataque.

“Si eso falla, el plan B es luchar por cada pulgada de nuestra tierra, cada ciudad, cada pueblo”, adelantó Kuleba frente a Antony Blinken.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania afirmó que Rusia está provocando una de las mayores crisis mundiales después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que apoyó las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia y que comenzarán a partir de mañana.

