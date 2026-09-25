¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum desde Tabasco? Resumen EN VIVO

La presidenta encabezó el diálogo matutino desde Tabasco junto con autoridades federales para evaluar los avances en infraestructura y desarrollo del sureste antes de atender a la prensa. En Azteca Noticias te mostramos las cifras concretas y las decisiones principales del día al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 25 de septiembre de 2026?

Inicia la conferencia de la presidente Claudia Sheinbaum de este viernes 25 de septiembre 2026. Hoy desde Villahermosa, Tabasco. La presidente señala que hoy tendrá una asamblea en Villahermosa, luego viaja a Acapulco, Guerrero y a Michoacán. Mañana viaja a Sonora y el domingo la asamblea en la CDMX. La acompaña el gobernador de Tabasco y el gabinete de seguridad, también Maria Luisa Albores y Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informa sobre el eje de atención a las causas en Tabasco. Informa que hay cinco mesas regionales en Tabasco que operan todos los días. Se han realizado 277 jornadas por la paz.

Omar García Harfuch informa sobre resultados en seguridad

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa sobre los resultados de la estrategia de seguridad en Tabasco. Las detenciones de objetivos relevantes tienen un impacto directo en la disminución de la violencia. Del 1 de octubre de 2025 al 15 de octubre de este año, han sido detenidas más de 6 mil 500 personas, se han asegurado más. de 2 mil armas de fuego, más 39 mil 800 cartuchos, 13 toneladas de droga.

Sobre reunión entre presidentes de EU y China

La presidente dice que es interesante la idea de que la rivalidad entre dos importantes naciones genera incertidumbre en el mundo y lo que México siempre ha buscado es la paz y la cooperación para el desarrollo. El presidente de China dijo que el crecimiento no va en contradicción con hacer América más grande. La competencia no tiene por qué generar rivalidades.

Otra pregunta sobre el T-MEC y las conversaciones con Donald Trump: si le ha manifestado que se alcance un acuerdo antes de las elecciones de EU, Sheinbaum dice que se está avanzando. Se busca que no haya nuevos aranceles. Dice que hay intención de llegar a un acuerdo, siguen las conversaciones, El lunes está en Washington nuevamente. No sabe si habrá acuerdo antes de noviembre.

Sobre presidente municipal de Juchitán detenido

La presidente Claudia Sheinbaum rechazó que la detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, esté relacionada directamente con el ataque armado contra la casa de Elvis Guerra. La mandataria descartó un vínculo entre ambos hechos, aunque la detención ocurre días después de la agresión contra la diseñadora muxe.

Sheinbaum niega reunión con Andy López Beltrán

Preguntan a la presidente si se reunirá con Andy López Beltrán, hijo de AMLO, aprovechando que está en Tabasco por el tema de la visa, ella dice que no se reunirá con él. Recuerda que ella tomó posición en su momento, es un asunto político el retiro de la visa. Él (Andy) trabaja en su territorio, aseveró.