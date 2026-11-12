Tras los rumores sobre un apagón mundial el próximo martes 17 de noviembre, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aclaró que en realidad ese día solo está programada una prueba de sistema de alertas de emergencia en Estados Unidos.

Ese día no habrá una interrupción de electricidad e internet a escala masiva, sino que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) realizará un simulacro nacional que interrumpirá las transmisiones de radio y televisión para emitir un mensaje de prueba.

¿A qué hora sonará la alerta de emergencia en Estados Unidos el 17 de noviembre?

Como los mensajes que recibimos con la alerta sísmica, FEMA realizará una prueba oficial de alertas de emergencia en EU.

Este sistema está programado a realizarse a nivel nacional para el martes 17 de noviembre, a las 2:20 de la tarde, tiempo del Este de Estados Unidos.

A continuación, te enlistamos los horarios por región:

Ciudad de México (CDMX) 13:20 horas

13:20 horas Nueva York y Washington D. C.: 14:20 horas.

14:20 horas. Chicago ; 13;00 horas

; 13;00 horas Los Ángeles: 11:20 de la mañana.

La alerta tendrá una duración aproximada de un minuto y se transmitirá mediante estaciones de radio y canales de televisión.

Durante este tiempo, se emitirá un mensaje de prueba en inglés para todos los residentes en la Unión Americana, aunque los celulares no recibirán esta alerta.

¿Por qué se activará el sistema de alerta en Estados Unidos?

El objetivo del simulacro es comprobar que las estaciones de radio y televisión puedan recibir y retransmitir mensajes oficiales ante una emergencia real.

Para ello se utiliza el Sistema Integrado de Alertas y Advertencias Públicas (IPAWS), que permite distribuir mensajes importantes a la población en tiempo y forma.

Por otra parte, FEMA aseguro que en caso de no poder realizar la prueba nacional, esta se pospondrá hasta el próximo 3 de diciembre.

¿Habrá un apagón mundial el 17 de noviembre de 2026?

No . Las versiones que circulan en redes sobre el supuesto apagón se basan más en las predicciones de Los Simpson y teorías sobre una interrupción de los servicios eléctricos, bancarios y de internet.

Sin embargo, la prueba del sistema de emergencia estadounidense no tiene relación con un apagón o corte al suministro eléctrico.