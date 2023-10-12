Con drones y explosivos atacan comunidad “El Alcalde” en Apatzingán

Pobladores de la localidad de El Alcalde ubicada en el municipio de Apatzingán, en Michoacán reportaron un ataque en el que delincuentes lanzaron explosivos desde drones, generando daños en la techumbre de la capilla del poblado y al menos una vivienda.

Fue mediante mensajes de WhatsApp que los habitantes comenzaron a informar sobre explosiones generadas por el impacto de los artefactos en los techos de lámina.

Ante estos impactos, varios pobladores buscaron resguardo en la parte alta de un cerro cercano, mientras que otras personas ingresaron a la escuela local para refugiarse y ahí pasar la noche, ya que el techo es de concreto y protegerse.

Al paso de los minutos reportaron que uno de los estallidos fue en el techo de la capilla, mismo que ocasionó un boquete en el techado.

Hasta anoche, no se tenía el reporte de personas lesionadas, pero sí muchos pobladores con crisis nerviosas debido al ataque con explosivos.

Reportan intermitencia de señal de telefonía tras ataque

Además, los pobladores de El Alcalde reportaron la intermitencia en la señal de telefonía celular, por lo que resultaba complicado la comunicación de la comunidad.

Ante esta situación se movilizó a personal de la Guardia Civil y de Fuerzas Federales para otorgar ayuda a los pobladores, implementado un operativo en busca de los atacantes.

Cabe mencionar que apenas el fin de semana pasado, las autoridades requirieron en el municipio de Buenavista, a 8 colombianos integrantes de una célula delictiva dedicada a la fabricación de explosivos adaptados para ser lanzados desde drones.

