La tecnología médica china refuerza la salud en América Latina en el marco de APEC

En el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la colaboración tecnológica entre China y América Latina avanza en un área clave para el bienestar social: la salud. A continuación, mostramos cómo las innovaciones médicas chinas están llegando a la región para mejorar la atención a los pacientes.

Hoy en día, la tecnología médica de vanguardia de China está abriendo nuevas posibilidades para la salud global. Gracias a la colaboración en el marco del APEC, la innovación y la medicina se combinan para impulsar el desarrollo sanitario en América Latina y ofrecer esperanza y una mejor calidad de vida a más personas.

“Gracias a la cooperación con economías miembros del APEC, como México, hemos logrado una mayor interconexión técnica y el reconocimiento mutuo de estándares, lo que ha sido clave para que nuestros productos ingresen al mercado local y se utilicen en la práctica clínica.

Aprovechar APEC para alianza contra el cáncer

En el futuro, esperamos aprovechar la plataforma del APEC para sumar a más países a esta alianza contra el cáncer. Ya estamos avanzando en Chile y Perú, donde confiamos en concretar la presencia de nuestros equipos este mismo año.

Además, con la sinergia del APEC, aspiramos a que más países desarrollen una interacción más sólida en la industria biomédica”, dijo Li Hongyu, directora general de LinaTech (Beijing) TF Medical Science and Technology Co.Ltd.

Esta cooperación no solo facilita la llegada de equipos de última generación a la región, sino que también acerca la salud a la gente. En los hospitales locales, esta tecnología accesible permite que más pacientes reciban la atención que necesitan.

“Como fabricantes chinos, hacemos posible que muchos pacientes en América Latina accedan a aceleradores lineales de última generación a precios accesibles, fortaleciendo la capacidad de tratamiento de los hospitales locales. Hoy en día, muchos de estos equipos llevan más de 10 años en uso y, al ser sistemas complejos, requieren un mantenimiento constante. Es por ello que la llegada de la tecnología china abre una oportunidad real de tratamiento para la gente que antes no contaba con estas condiciones”, dijo Wang Zhen, directora de Ventas Internacionales de LinaTech (Beijing) TF Medical Science and Technology Co.Ltd.

La plataforma del APEC es un puente fundamental para compartir avances tecnológicos y generar bienestar. Al acercar soluciones de salud modernas y de calidad, China y América Latina demuestran cómo la cooperación multilateral puede mejorar la vida de las personas y contribuir a un futuro más saludable.

