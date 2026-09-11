Consulta cuáles son los cambios del Hoy No Circula este viernes

Todos los días las restricciones del Hoy No Circula cambian. Consulta el calendario del programa y que no te tomen por sorpresa las multas este viernes 11 de septiembre 2026 en las calles de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex).



Engomado color azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma 1 y 2

Así funciona el calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Si te interesa consultar qué día no puede salir tu carro durante la semana, aquí te decimos cómo funciona el calendario del Hoy No Circula, planea tus salidas para evitar multas:



Lunes: engomado amarillo, terminación 5 y 6.

Martes: engomado rosa, terminación 7 y 8.

Miércoles: engomado rojo, terminación 3 y 4.

Jueves: engomado verde, terminación 1 y 2.

Viernes: engomado azul, terminación 9 y 0.

Pero recuerda que la restricción del programa se aplicará en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas.

Sin embargo, hay ciertos vehículos que sí pueden andar sin restricciones, ya que ayudan a disminuir las emisiones contaminantes y son considerados indispensables para algunas actividades cotidianas, entre ellos:



Autos con Holograma Exento

Autos con pase turístico

Motocicletas

Vehículos de emergencia, como ambulancias y patrullas

Transporte público

Autos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización.

Si tu carro tiene placas foráneas, los conductores deberán cumplir con el reglamento de tránsito de la CDMX, por lo que, en caso de cumplir con estas características, también deberán guardarse en casa o circular con un permiso especial.

Este es el valor de la multa por no respetar el Hoy No Circula

En el Estado de México, circular en un día restringido implica una multa de 20 UMA dependiendo del supuesto aplicable, es decir, aproximadamente entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

Además del golpe a la cartera, dependiendo de las circunstancias, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular. Antes de salir, revisa tu holograma y terminación de placa: un descuido de unas horas puede terminar convirtiéndose en una multa de varios miles de pesos.