Prometen apoyo a refugiados ucranianos de 9,100 millones de euros

Este sábado, algunos donantes mundiales, incluidos el gobierno canadiense y la Comisión Europea, prometieron apoyo de al menos 9 mil 100 millones de euros en donaciones, préstamos y subvenciones para apoyar a los refugiados ucranianos que huyen del conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual lleva más de un mes.

El evento de recaudación de fondos en Varsovia, Polonia, recaudó mil 800 millones de euros para ayudar a los desplazados internos dentro de Ucrania y 7 mil 300 millones de euros para los refugiados ucranianos que huyeron del país a los estados vecinos.

Global donors pledge 9.1 billion euros to support Ukrainian refugees https://t.co/9e1gXkgo2G pic.twitter.com/H024w1vQwc — Reuters (@Reuters) April 9, 2022

Empresas y gobiernos particulares también brindarán apoyo

Gobiernos, empresas y particulares prometieron en conjunto 4 mil 100 millones de euros en donaciones, que se distribuirán en gran parte a través de las autoridades ucranianas o las Naciones Unidas.

Los 5 mil millones de euros restantes fueron préstamos y subvenciones de instituciones financieras de la Unión Europea, incluido un programa de 4 mil millones de euros para ayudar a proporcionar vivienda, educación y atención médica a los refugiados ucranianos que llegan a los países de la Unión Europea.

"Estamos a su lado, ya sea ahora en tiempos de guerra, ya sea con los refugiados ucranianos, pero lo más importante después de queUcrania haya ganado esta guerra es el momento de la reconstrucción y reconstrucción del país", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, quien visitó Kiev el viernes y fue coanfitriona del evento con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Más de 4 millones de personas han huido de Ucrania para buscar refugio en países de la Unión Europea, mientras que 6.5 millones han huido de sus hogares, pero permanecen dentro de Ucrania, dijo la Comisión Europea.

Con información de Reuters.

