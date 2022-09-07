Apple presenta sus nuevos dispositivos, destaca el iPhone 14

En un evento bajo la Keynote de Apple, bautizada como "Far out", se presentan los nuevos dispositivos del gigante tecnológico con lo que se da fin a la serie de rumores y filtraciones de los últimos días. Entre los nuevos dispositivos, destaca el nuevo iPhone 14.

El Apple Watch Series 8 ha sido el primer dispositivo presentado en el evento de Apple. Este dispositivo cuenta con un nuevo sensor de temperatura para funciones de seguimiento del ciclo menstrual y entre lo más destacado es que cuenta también con un sistema de detección de accidentes automovilísticos.

Apple Watch Series 8, Apple Watch SE y Apple Watch Ultra

Los colores disponibles del Apple Watch Series 8 son: Midnight, Starlight, Plata, Product (Rojo) o Aluminio, mientras que el nuevo Apple Watch SE es de color plata, starlight y azul marino, cuenta con un nuevo diseño trasero y también con un sensor cardíaco, además de que incluye los mismos sensores de movimiento que en el Apple Watch Series 8 para detectar accidentes automovilísticos.

Otro de los nuevos dispositivos presentados ha sido el Apple Watch Ultra, es un dispositivo con un peculiar diseño pero que le hace parecer muy resistente.

Este es el Apple Watch Ultra. De 49 mm. Hecho de titanio de grado aeroespacial, cristal frontal de zafiro. Botón de acción en naranja, personalizable y ofrece control físico rápido.Control digital más grande, botón lateral sobresaliente, ambos funcionan con guantes. #AppleEvent pic.twitter.com/M78AXDMnOx — Mundo Apple Co  (@Mundoappleco) September 7, 2022

Los nuevos Air Pods Pro

En el evento también se presentaron los nuevos AirPods Pro 2nd Gen que cuentan (al menos en la versión Pro), con un nuevo touch control para bajar y subir la música.

Presentan el teléfono inteligente más esperado de 2022

La estrella del evento de los nuevos dispositivos del evento de Apple ha sido (una vez más), su nuevo teléfono inteligente.

El iPhone 14 Pro llega con un un precesador A15 Bionic (nada nuevo) aunque cuenta con el Neural Engine de 16 nucleos (mejorado). Respecto de la cámara en este teléfono inteligente, cuenta con un sensor de 12 Mega Pixeles y con un sensor más grande. La Nueva cámara TrueDepth de este dispositivo inteligente, cuenta con "autofocus" (por primera vez), mientras que su nueva cámara frontal es mas rápida.

Sırada iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max var. #AppleEvent pic.twitter.com/kfiMRbVhsO — Teknoblog (@teknoblog) September 7, 2022

El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus se pueden reservar el 7 de septiembre

El iPhone 14 y iPhone 14 Plus contarán con el mismo Notch. Este dispositivo tendrá dos tamaños, de 6.1" y 6.7"(pulgadas) y estará disponible 5 colores con ambos tamaños.

Cabe señalar que los nuevos dispositivos de los modelos de este nuevo teléfono también tienen conectividad satelital para emergencias. Es decir que tu dispositivo inteligente puede conectarte con la ayuda que necesitas en caso de emergencias en lugares sin cobertura, además del detector de choque en caso de accidentes.

مع ايفون 14 تقدر تعرف الاتجاه اللي لازم توجه جوالك عليه عشان تتصل بالقمر الصناعي وتستفيد من الميزة



بحيث لو كنت في مكان ما فيه ارسال وكنت محتاج مساعدة أو ترسل رسالة عاجلة تقدر تسوي هالشي من الايفون مباشرة بدون معدات اضافية#AppleEvent #مؤتمر_آبل pic.twitter.com/tqdLQ80ANJ — تيك فويس (@TechVoicenet) September 7, 2022

El más poderoso, el nuevo iPhone 14 Pro Max

El nuevo iPhone 14 Pro Max es un dispotiviso inteligente del gigante tecnológico estadunidense que cuenta con un Notch que cambia de forma y ahora permite albergar ondas de sonido, botones, etc.

Caralho o 14 pro Max ta top #AppleEvent pic.twitter.com/dP3rTR21eL — Kauan Figueiredo  (@kauan_figueire) September 7, 2022

El nuevo teléfono inteligente cuenta con una cámara de 48 megapíxeles que es un 65 por ciento más grande, 100 por ciento de Focus Pixels, distancia focal de 24 mm. Lo más atractivo es que cuentan con la nueva función Dynamic Island.

Este dispositivo estará disponible a partir del 16 de septiembre, mientras que el iPhone 14 Plus estará disponible el 7 de octubre.

