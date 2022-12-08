Arabia Saudita recibe al presidente de China, Xi Jinping

El presidente chino, Xi Jinping, llegó a Riad, Arabia Saudita, el miércoles por la tarde para asistir a la primera Cumbre China-Estados Árabes y a la Cumbre del Consejo de Cooperación China-Golfo (CCG). A la par se encuentra en medio de una visita de estado a Arabia Saudita por invitación del Rey Salman bin Abdulaziz.

El avión especial del presidente Xi fue escoltado por cuatro aviones de combate de la Real Fuerza Aérea Saudita después de ingresar al espacio aéreo de Arabia Saudita, y por seis aviones Saudi Hawk del equipo acrobático real después de ingresar al espacio aéreo de Riad.

A su llegada, Xi Jinping recibió una gran y cálida bienvenida cuando el avión llegó al Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad. Una salva de 21 cañonazos anunció la llegada. Los Saudi Hawks pintaron el cielo de rojo y amarillo, colores de la bandera nacional de China.

La asistencia de Xi Jinping a la Cumbre inaugural China-Estados Árabes será el evento diplomático más grande y de más alto nivel entre China y el mundo árabe desde la fundación de la República Popular China. Se espera que el evento sea un hito significativo en la historia de las relaciones chino-árabes.

La visita de Estado de Xi Jinping a Arabia Saudita será su primera visita a un país de Medio Oriente después de la conclusión exitosa del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China en octubre y su segunda visita a Arabia Saudita en seis años.

El líder chino Xi Jinping llegó a Riad.



En el espacio aéreo de Arabia Saudita, su avión estuvo acompañado por al menos 6 cazas de la fuerza aérea nacional. pic.twitter.com/oiQMeyGqlc — Sarcasmo Real 🇷🇺🇵🇸☭ (@Viva_Rusia7) December 8, 2022

Acuerdos energéticos

Xi Jinping señaló que durante los últimos 32 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Arabia Saudita, las dos partes han consolidado la confianza mutua estratégica con una cooperación práctica fructífera en varias áreas.

En 2016, los dos países establecieron la asociación estratégica integral. Xi Jinping dijo que desde entonces ha trabajado con el rey Salman para encaminar las relaciones bilaterales por un camino de progreso significativo, que no solo ha brindado beneficios a ambos pueblos, sino que también ha promovido de manera efectiva la paz, la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo regionales.

Durante la visita, tendrá un profundo intercambio de puntos de vista con el rey Salman y el príncipe heredero Mohammed bin Salman Al Saud sobre las relaciones bilaterales y los asuntos internacionales y regionales de interés compartido para trazar conjuntamente el curso de las relaciones entre China y Arabia Saudita, dijo Xi.

El presidente chino dijo que espera asistir a la primera Cumbre China-Estados Árabes y a la Cumbre China-CCG, y está listo para trabajar junto con los líderes de los estados árabes y los países del CCG para elevar las relaciones entre China y los países árabes y las relaciones entre China y el CCG a nuevas alturas.