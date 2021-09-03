Arabia Saudita gradúa a sus primeras mujeres militares de la historia

Las autoridades de Arabia Saudita graduaron a las primeras mujeres militares de su historia, luego de que terminaron un curso de entrenamiento que duró 14 semanas que comenzó el pasado 30 de mayo.

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب #الكادر_النسائي للقوات المسلحة.https://t.co/kPj2g41XpS pic.twitter.com/GXD8ToFyyN — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 1, 2021

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó este miércoles 1 de septiembre que graduó al primer grupo de mujeres militares, por lo que realizó una ceremonia que se llevó a cabo en el Centro de Formación de Personal Femenino de las Fuerzas Armadas en Riad, capital del país.

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El jefe de la Autoridad de Educación y Capacitación de las Fuerzas Armadas, el general Adel Al-Balawi, mencionó que el curso que recibieron las mujeres militares en Arabia Saudita tiene el objetivo de dar programas de capacitación, además de dar un “entorno educativo ideal según los estándares internacionales de calidad”.

“Esto tiene como objetivo lograr un mejor desempeño que ayude a lograr los objetivos del ministerio en el futuro”, agregó el sargento en Arabia Saudita.

Arabia Saudita convocó a mujeres

En febrero de este año, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita abrió una convocatoria para mujeres que tuvieran el interés de unirse a las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Los rangos militares a los que pueden aspirar van desde soldado hasta sargento.

En esa fecha, las autoridades de Arabia Saudita explicaron que para unirse al Ejército, las mujeres deben tener entre 21 y 40 años, así como un mínimo de 155 centímetros de altura. Además, prohíben el ingreso a las mujeres que sean empleadas del Gobierno y las que estén casadas con ciudadanos extranjeros.

Al respecto, los medios locales calificaron la graduación de las primeras mujeres militares como un “momento histórico” para Arabia Saudita, además explicaron que también impulsa diferentes iniciativas de empoderamiento de las mujeres y aumenta su participación en todos los niveles.