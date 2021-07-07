Mujeres soldado marchan con tacones en Ejército de Ucrania

El Ejército de Ucrania publicó una serie de imágenes de mujeres soldado mientras marchaban durante sus prácticas, sin embargo, llamó la atención que lo hicieran utilizando tacones.

El Ministerio de Defensa de Ucrania decidió que las mujeres soldado marchen con tacones altos en lugar de botas militares, esto durante un desfile que está programado para agosto. No obstante, la medida generó diferentes reacciones en las redes sociales.

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Las imágenes de las mujeres soldado marchando con tacones fueron difundidas el viernes pasado por el Ejército de Ucrania, lo que fue señalado como sexismo y no igualdad por integrantes de la oposición en el parlamento local.

El propósito de cualquier desfile militar es demostrar la capacidad militar del Ejército. No debe haber lugar para los estereotipos y el sexismo, dijo una declaración conjunta de tres miembros del gabinete en Ucrania.

Las fotos fueron publicadas en la página Facebook del Ejército de Ucrania, en ellas se observa a las mujeres soldado, estudiantes de una facultad militar, marchar portando su uniforme y con tacones negros altos, mismos que forman parte, según el ministerio, de la vestimenta femenina para desfilar.

Ejército de Ucrania explica el uso de los tacones

Las primeras fotos que publicó el Ejército de Ucrania en las que aparecían las mujeres soldado utilizando tacones ya fueron eliminadas de las redes sociales.

Sin embargo, en otras publicaciones, las autoridades explicaron la vestimenta de las jóvenes en eventos especiales como el desfile que tienen programado para agosto, con motivo del 30 aniversario de la independencia del país.

En las imágenes, el Ejército de Ucrania señaló la vestimenta que deben utilizar las mujeres soldado durante los desfiles, la cual consta de accesorios para la cabeza, camisa blanca, prendas exteriores en tonos grises, así como botas largas o zapatos, ambos con tacón.

En otra publicación compartió fotos de eventos de años anteriores en los que aparecen las mujeres soldado utilizando las prendas descritas, entre las que resaltan los tacones.

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