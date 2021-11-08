Araña venenosa muerde a trabajador en set de la película Rust

La filmación de la película 'Rust', en la que el actor Alec Baldwin mató accidentalmente a Halyna Hutchins, directora de fotografía, está nuevamente bajo la mira, después de que se dio a conocer que un miembro del equipo fue picado por una araña venenosa, conocida como reclusa parda.

No ha pasado ni un mes desde que se dio a conocer la noticia de que el actor Alec Baldwin había disparado contra Halyna Hutchins, de 42 años, y Joel Souza, de 48, mientras grababan la película 'Rust' en Santa Fe, Nuevo México.

Sin embargo, la filmación de la película no paró después de registrarse el accidente que aún es investigado por las autoridades, por lo que Jason Miller, encargado de las luces y tuberías de los escenarios, fue mordido por la araña en un brazo.

Trabajador podría perder el brazo, tras picadura de araña venenosa

De acuerdo con los reportes, Miller ha experimentado necrosis en su brazo y sepsis como resultado del ataque de la araña.

“Ha sido hospitalizado y soportado múltiples cirugías cada día mientras los médicos hacen todo lo posible para detener la infección y tratar de salvar su brazo de la amputación”, pero existe la posibilidad de que "en peores circunstancias pierda el brazo", revela una publicación de Sky News.

Si el equipo médico logra salvar su brazo, será un largo camino de recuperación para Jason. Si en el peor de los casos pierde el brazo, será un acontecimiento devastador para él y su familia

Es así como la filmación de la película se ve envuelta en una nueva polémica, ya que anteriormente, el equipo se había quejado sobre la falta de seguridad y de condiciones laborales adecuadas durante el rodaje de la película.

Reclusa parda, la araña venenosa de EU

La araña reclusa parda es venenosa, una de las pocas registradas en Estados Unidos. Forma parte de la familia de los arácnidos, que no sólo incluye a las arañas, sino también a las garrapatas, los ácaros y los escorpiones. Tiene patas largas y delgadas, y mide, aproximadamente, 1.25 cm de largo en total. Todo su cuerpo es pardo, salvo por una marca oscura en forma de violín sobre su cabeza.

Las reclusas pardas suelen encontrarse en los estados del sur y del medio oeste de los Estados Unidos, y suelen estar en lugares oscuros. Cuando se encuentran al aire libre, les gusta estar entre pilas de piedras, madera u hojas.

Una persona picada por una araña reclusa parda no sentirá nada inicialmente o sólo sentirá un pequeño pinchazo. Después de aproximadamente ocho horas, la picadura comenzará a doler un poco más. Tal vez tenga el aspecto de un moretón, o se forme una ampolla rodeada por una zona morada, que se vuelve negra o marrón y con una costra después de unos pocos días.