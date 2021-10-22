“Mi corazón está roto”: Alec Baldwin tras accidente en rodaje

El actor Alec Baldwin rompió el silencio y lamentó el accidente que dejó una persona muerta: “Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron a Halyna”, escribió esta mañana el actor en sus redes sociales.

También agregó que está cooperando plenamente con la investigación policial para descifrar cómo ocurrió el accidente en el que falleció Halyna Hutchins, directora de fotografía, e hirió al director de la película, Joel Souza.

“Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia".

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There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

El accidente ocurrió en el set de rodaje de la película “Rust”, un largometraje independiente que se estaba filmando en Bonanza Creek Ranch, Nuevo México, Estados Unidos.

La policía de Santa Fe declaró que el arma de utilería se usaba durante el rodaje de la película cuando ocurrió el accidente y que continuarán las investigaciones, aunque no se han presentado cargos.

¿Quién es Halyna Hutchins, la directora que murió en accidente de Alec Baldwin?

Halyna Hutchins, de 42 años de edad, era directora de la película “Rust”, protagonizada por el actor Alec Baldwin. Durante su carrera, participó en 49 producciones de cine, televisión y video.

Trabajó en películas como "Archenemy", protagonizada por Joe Manganiello; "Darlin", con Lauryn Canny como estelar y "Blindfire", con Brian Geraghty al frente del reparto.

Halyana fue una de las ocho mujeres que participaron en el programa Fox DP Lab, que buscaba brindar mayores oportunidades a las mujeres cineastas.

También, en 2019, fue nombrada una de las "10 directoras prometedoras de fotografía que están dejando su huella" por la revista American Cinematographer.

Después de su trágica muerte, cineastas y actores enviaron mensajes de condolencias a través de sus redes sociales.