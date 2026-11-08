Fidencio Javier Pérez Rendón, árbitro de fútbol amateur de 54 años y reconocido en Cuautla, Morelos, lleva más de tres meses desaparecido. Su familia denuncia que la Fiscalía del Estado aún no ofrece respuestas sobre su paradero ni avances concretos en la investigación.

Cronología de la desaparición de Fidencio Pérez Rendón en Cuautla

La última vez que alguien supo de él fue el jueves 23 de julio de 2026. Ese día, Pérez Rendón acudió al campo de Cuautlixco para arbitrar un partido. Al terminar, convivió con algunos jugadores y se retiró. Desde entonces, no volvió a casa.

María Isabel Pérez Álvarez, hija del árbitro, explicó a Azteca Noticias que su padre salió a trabajar como lo hacía normalmente. Sin embargo, esa jornada no regresó.

La última imagen del árbitro antes de su desaparición

Una cámara de seguridad captó a Fidencio Javier Pérez Rendón caminando hacia el libramiento. Después de ese momento, la familia asegura que no existe información adicional sobre su trayecto o su ubicación.

María Isabel Pérez Álvarez detalló que una cámara ubicada en una calle de terracería por donde él transitaba alrededor de las 8:30 horas, lo registró rumbo al libramiento. No obstante, la imagen no permite ver más allá de ese punto.

La familia denuncia que la Fiscalía de Morelos, encabezada por Fernando Blumenkron, argumenta que otras cámaras no funcionan. A más de tres meses de la desaparición, aseguran que no hay avances en las investigaciones ni búsquedas de campo por parte de las autoridades.

Colectivos de búsqueda se movilizan sin apoyo de las autoridades

Ante la falta de resultados, colectivos de búsqueda han salido a las calles para pegar fichas de localización y recorrer terrenos con la esperanza de encontrar al árbitro.

“Fiscalía (de Morelos) me dice que las cámaras no sirven, que no hay ningún rastro”, afirmó María Isabel Pérez Álvarez.

La familia asegura que Fidencio Javier Pérez Rendón no tenía problemas ni vínculos con actividades ilegales. Aun así, su desaparición continúa sin esclarecerse.

“Yo lo único que le pido a las autoridades es que sean un poquito humanos y se apiaden de nosotros”, expresó.