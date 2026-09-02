Indigno récord: Esta ciudad en Morelos tiene el primer lugar nacional en despojo

Yautepec, Morelos, se convirtió en la ciudad con mayor incidencia de despojo entre los municipios del país con más de 100 mil habitantes. Entre enero y julio de 2026, las autoridades registraron 63 víctimas de este delito en la localidad, lo que representa una tasa de 59.6 casos por cada 100 mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Yautepec lidera la tasa nacional de despojo inmobiliario

La cifra coloca a Yautepec en el primer lugar nacional en esta categoría, superando a otras ciudades del mismo rango poblacional. El dato no es aislado: forma parte de un patrón más amplio que posiciona a Morelos como una de las entidades con mayor problemática en materia de despojo inmobiliario y patrimonial.

Roberto Salinas, director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, explicó a Azteca Noticias que el destino morelense está entre los más de 2 mil 500 municipios que hay en el país. “Parece que las autoridades y el sistema de justicia no han querido atender”, consideró.

Morelos registra cientos de casos de despojo en siete meses

El problema no se limita a Yautepec. Morelos ocupa el tercer lugar nacional en despojo, con 693 delitos registrados en los primeros siete meses de 2026. Esta cifra refleja una tendencia creciente que preocupa a organizaciones civiles y a víctimas directas del delito.

Jojutla, otro municipio de la entidad, también aparece en los primeros lugares: es segundo a nivel nacional entre los municipios con más de 10 mil habitantes.

Carolina González, víctima de despojo, expresó su preocupación al conocer las estadísticas: “Se ve que es un delito que no tienen en la mira. Lo están dejando crecer sin problema”.

La crisis de transparencia en la Fiscalía de Morelos ante el despojo

De acuerdo con Morelos Rinde Cuentas, la Fiscalía General del Estado lleva al menos siete años sin transparentar el estatus de sus carpetas de investigación relacionadas con despojo.

Roberto Salinas enfatizó la responsabilidad del gobierno estatal y destacó que el gobierno debe hacerse responsable de atender el delito de despojo.

El fiscal Fernando Blumenkron y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, enfrentan ahora la presión social y mediática para explicar qué está pasando con las investigaciones y qué acciones concretas implementará su administración para frenar un delito que ya colocó a Yautepec en el primer lugar nacional.

Con información de Sergio Ibieta.