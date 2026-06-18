Óscar Ortiz soñaba con abrir su consultorio; la violencia en Morelos le arrebató el futuro

Óscar Javier Ortiz Figueroa tenía 25 años, acababa de terminar la carrera de odontología en Puebla y trabajaba para poner en marcha el proyecto de vida que imaginaba junto a su familia. Estaba casado, tenía dos hijos y planeaba abrir su propio consultorio. Sus planes quedaron truncados por un ataque armado registrado el 6 de junio de 2026 cerca de un puesto de control de seguridad en Jardines de la Herradura, en Puente de Ixtla, donde quedó atrapado en medio de la violencia que azota a Morelos, entidad gobernada por Margarita González Saravia.

Testimonios y detalles sobre el suceso en Jardines de la Herradura, Morelos

El suceso dejó dos personas fallecidas y varios lesionados. Testigos relataron la secuencia de disparos: “Por ahí oí unos tiros... se oyó una tracalada de disparos muy, muy fuerte”, declaró uno de ellos.

Tragedia en Puente de Ixtla: El ataque que truncó los sueños de un joven odontólogo

Horas antes, Óscar comió con sus padres y habló sobre los proyectos que planeaba iniciar; incluso había puesto un pequeño negocio de comida en Puebla con una tía y esperaba la llegada de un técnico que revisaría la unidad para atender pacientes en su futura clínica. Francisco Javier Ortiz, su padre, contó a las cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que Óscar salió del domicilio asegurando que no se tardaría, pero nunca regresó.

La familia localizó su teléfono y descubrió que estaba exactamente en la zona donde ocurrió la balacera. Para ellos, ninguna conferencia, informe o estrategia pública devuelve a Óscar ni cambia la pérdida que sufren.

“Mi hijo ya había terminado su carrera, ya tenía planes, sus dos hijos chicos. (...) Él estaba trabajando, ya había terminado de estudiar”, dijo su padre.

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) emitió un comunicado lamentando la muerte de Óscar Ortiz. "Manifestamos cercanía a su familia y exigimos justicia", afirmaron en un mensaje publciado en redes sociales.

La crisis de seguridad en Morelos: Un panorama de violencia en 2026

Morelos enfrenta un aumento de la violencia: según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado acumuló 352 homicidios dolosos entre los meses de enero y abril de 2026. El caso de Óscar pone rostro y nombre a esas cifras y muestra cómo las estadísticas se traducen en historias personales de pérdida y proyectos truncados.