En las primeras horas de este 19 de noviembre 2026 se registró la caída de un árbol, de aproximadamente 20 metros de altura, sobre la vía pública al cruce de Cerrada de Herinado y Av. Canal de Miramontes, alcaldía Coyoacán.

La caída del árbol provocó que derribo de un poste de concreto, dejando sin luz a decenas de vecinos en la zona. El poste sostenía cables de energía eléctrica y fibra óptica.

Sin lesionados, pero sin luz: Bomberos laboran en la zona de la caída de árbol en Coyoacán

Al lugar acudieron elementos de los servicios de emergencia, bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes continúan laborando para retirar el poste y atender los daños ocasionados.



Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales. Sin embargo, vecinos de la colonia se quedaron sin suministro de energía eléctrica y otros servicios de telecomunicaciones debido a la caída de los cables.

¿A qué hora regresa la luz en calles de Coyoacán, CDMX?

Hasta el momento se desconoce la hora exacta en la que podría regresar el servicio de luz en Coyoacán; trabajadores continúan laborando en la zona.



