¿Arca de Noé o formación natural? Esto dice la investigación en Turquía

Durante décadas, una formación con apariencia de barco ubicada cerca del monte Ararat, en Turquía, ha alimentado la búsqueda de una posible conexión con el relato bíblico del Arca de Noé.

Ahora el sitio conocido como formación de Durupinar entra en una nueva etapa: en 2026 comenzó un proyecto de investigación geológica y arqueológica con autorización oficial de autoridades turcas.

El proyecto es dirigido por el doctor Cenker Atila, del Departamento de Arqueología de la Universidad Sivas Cumhuriyet, en colaboración con Noah's Ark Scans.

La autorización fue otorgada por la Dirección Regional de Erzurum del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía.

Una formación de 157 metros que lleva décadas bajo investigación

La historia de este lugar comenzó en 1959, cuando el capitán turco Ilhan Durupinar identificó en fotografías de reconocimiento aéreo una formación de aproximadamente 157 metros de largo, con una silueta semejante a la de una embarcación.

Desde entonces, el sitio ha sido objeto de diferentes investigaciones y ha llamado la atención por su posible relación con el Arca de Noé.

¿Qué han encontrado sobre el Arca de Noé?

Las investigaciones geofísicas realizadas en diferentes años han identificado elementos que el equipo considera inusuales.

De acuerdo con Noah’s Ark Scans, los estudios mediante GPR, el radar de penetración terrestre, y ERT, la tomografía de resistividad eléctrica, realizados en 2014 y 2021, detectaron estructuras lineales y ángulos rectos bajo la formación.

En un análisis posterior a los datos del GPR de 2019, identificaron características interpretadas por el equipo como posibles corredores y espacios similares a habitaciones.

Estos resultados son parte de las razones por las que los investigadores buscan obtener información adicional mediante métodos geológicos y geofísicos.

De acuerdo con los investigadores, hay muestras obtenidas dentro de la formación que presentaron aproximadamente tres veces más material orgánico que las tomadas en el exterior.

¿Qué esperan para las investigaciones en 2026?

La investigación de 2026 contempla diferentes herramientas para conocer qué existe abajo de la superficie. Entre ellas se encuentran GPR, ERT, LiDAR, cartografía de alta resolución, análisis geológico y perforación de testigos.

