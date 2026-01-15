¡En la lista negra! Argentina designa a la “Hermandad Musulmana” como organización terrorista

Este 14 de enero de 2026, la Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado informando que las ramas nacionales de Egipto, el Líbano y Jordania de la "Hermandad Musulmana" han sido declarados formalmente como organizaciones terroristas .

La medida, impulsada por la administración del presidente Javier Milei, implica la inclusión de este grupo en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Según el informe gubernamental, la decisión se basa en el compromiso del país con la seguridad internacional y busca prevenir cualquier actividad ilícita de esta agrupación dentro del territorio argentino.

Por qué Argentina designó a la Hermandad Musulmana como organización terrorista

La orden fue ejecutada mediante un trabajo coordinado entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). De acuerdo con el documento oficial, existen informes que acreditan actividades transnacionales de carácter ilícito por parte de este grupo.

Entre los argumentos principales se mencionan los llamados públicos al extremismo violento y los vínculos existentes con otras organizaciones terroristas internacionales, lo cual representa, a juicio del gobierno, un peligro potencial para la seguridad de la República.

Bloqueo financiero a la Hermandad Musulmana

Al ingresar al registro del RePET, la Hermandad Musulmana y sus miembros ven restringidas sus capacidades de operación financiera en Argentina. El objetivo principal de esta designación es fortalecer los mecanismos de detección temprana y sanción para quienes financian actos de terrorismo.

Con esta medida, el Gobierno argentino busca asegurar que los integrantes de esta agrupación y sus aliados no cuenten con libertad de acción para movilizar recursos o establecer infraestructura en el país, supervisando sus transacciones económicas.

Today, we are designating the Lebanese, Egyptian, and Jordanian chapters of the Muslim Brotherhood as terrorist groups. Under President Trump's leadership, the United States will eliminate the capabilities and operations of Muslim Brotherhood chapters that threaten U.S. citizens… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 13, 2026

Países que también designaron a la Hermandad Musulmana

Con este anuncio, Argentina se suma a una lista de países que ya han designado a la Hermandad Musulmana como grupo terrorista, entre los que se encuentran Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes y el mismo Egipto, país donde se originó el movimiento.

Qué es la Hermandad Musulmana

Fundada en Egipto en 1928 por Hassan al-Banna, la Hermandad Musulmana es una de las organizaciones islamistas más antiguas y extendidas del mundo.

Su objetivo original era promover los valores del Islam en la vida social y política para combatir la influencia occidental. Con el tiempo, se expandió por varios países árabes, estableciendo ramas que han participado tanto en servicios sociales como en movimientos políticos y paramilitares.

Aunque el grupo afirma tener una fachada pacífica en algunos sectores, ha sido prohibido en varios países que lo consideran la raíz ideológica de grupos extremistas más violentos y una amenaza para la estabilidad regional.

