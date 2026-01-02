Javier Milei impulsa un bloque anticomunista en América Latina

El presidente de Argentina, Javier Milei , anunció la intención de conformar un bloque anticomunista integrado por al menos diez países de América Latina, con el objetivo de enfrentar lo que calificó como el deterioro económico, social y de valores provocado por gobiernos populistas en la región.

Durante una entrevista con la cadena internacional de noticias CNN, el mandatario argentino sostuvo que el socialismo ha sido aplicado en distintos países bajo distintos nombres, pero con resultados similares: empobrecimiento, corrupción y concentración del poder, por lo que consideró necesario articular una respuesta regional coordinada.

Milei afirmó que, a su juicio, América Latina comienza a “despertar” del llamado socialismo del siglo XXI, en un contexto político marcado por procesos electorales próximos en varios países del continente, lo que asegura, abre una ventana para replantear el rumbo ideológico de la región.

La propuesta de un bloque regional anticomunista

El presidente argentino explicó que la iniciativa busca agrupar a gobiernos que compartan una visión basada en la libertad económica, el libre mercado y la reducción del Estado, como contrapeso a modelos que, según él, han fracasado de manera sistemática.

En sus declaraciones, Javier Milei sostuvo que el socialismo se presenta como un discurso “sensiblero” orientado a justificar políticas que terminan generando pobreza estructural, dependencia del Estado y pérdida de incentivos productivos, por lo que insistió en que hay una necesidad de confrontarlo desde una alianza política e ideológica.

Elecciones y reacomodos políticos en la región

El anuncio ocurre en un momento en el que varios países de América Latina se encaminan a procesos electorales clave, entre ellos Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil, escenarios que podrían redefinir el equilibrio político regional en los próximos meses.

Milei consideró que el 2026 será decisivo para el futuro inmediato de la región, al poner a prueba el respaldo social a los proyectos de izquierda y a las propuestas que buscan distanciarse del comunismo y del populismo en sus distintas expresiones.