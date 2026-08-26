Ya lo tienen ubicado: Irán amenaza de muerte al hijo de Donald Trump

Un nuevo episodio de tensión entre Estados Unidos e Irán con un video difundo por medios iraníes en el que se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información relacionada con Barron Trump, hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ante la difusión de estas imágenes, el Servicio Secreto confirmó que ya tiene conocimiento del contenido y que se encuentra evaluando el material.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección. Por razones de seguridad operativa, no comentamos asuntos de inteligencia de protección”, declaró Nate Herring, vocero del Servicio Secreto.

¿Cómo es el video donde amenazan al hijo de Donald Trump?

El material fue transmitido por el canal estatal iraní Channel 3 y llevaba como título “¿Dónde y cómo deberíamos matar a Barron Trump?”.

La grabación presenta información sobre el campus universitario al que supuestamente asiste Barron Trump, además de mostrar vehículos utilizados para su protección y aparentes ubicaciones relacionadas con integrantes del equipo del Servicio Secreto.

Iran’s next target: Barron Trump, President Trump’s son, with a $10 million bounty on his head.



Iran’s state television and radio network published classified information revealing the precise locations of Donald Trump’s son and the places he had visited.



Translated by MEMRI TV… pic.twitter.com/RxviWJ1atr — ilana israelov (@izrailov94) August 24, 2026

El contenido también afirma haber reunido información sobre las comunicaciones que el joven mantiene mediante plataformas como Xbox y Discord, además de referencias a perfiles de LinkedIn pertenecientes a personas que forman parte de su entorno académico.

También se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para quien atenta contra la vida del hijo del presidente de Estados Unidos.

No es la primera amenaza contra la familia Trump

La aparición de estas publicaciones ocurre en medio de una fuerte escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Durante el mes de julio, medios iraníes también divulgaron un video relacionado con Melania Trump, esposa del presidente estadounidense, con el título “¿Dónde y cómo se puede contactar con Melania Trump?”.

Desde el asesinato del ayatolá Alí Jamenei a manos de Estados Unidos, los medios estatales iraníes han difundido distintos contenidos dirigidos contra Donald Trump y personas de su familia.

