Pareja de Arizona va a la cárcel por dejar a su hijo solo en casa

Elementos de la policía de Arizona, enviaron a una pareja a la cárcel porque dejaron a su hijo de 11 años solo en su casa por durante dos semanas.

El arrestó sucedió la semana pasada en el condado de Cochise cuando la pareja regresó a su domicilio en Elfrida, a 160 kilómetros al sureste de Tucson.

Luego de su regreso, la policía de Arizona acusó formalmente al padre, de 40 años, y la madre, de 34. Actualmente, la pareja permanece recluida en una prisión local.

Autoridades de Arizona especifican caso de pareja que dejó a su hijo

De acuerdo con el reporte, la madre dejó la casa antes del Día de Acción de Gracias el 21 de noviembre, mientras que el padre abandonó a su hijo días después.

Tras recibir una llamada telefónica, los agentes de la policía visitaron la residencia el 12 de diciembre, debido a que no pudieron localizar a la pareja por teléfono.

Al llegar a la casa, el pequeño declaró que no había ido a la escuela en dos semanas, pero que tenía comida congelada. Por tal motivo, el hijo fue puesto bajo custodia temporal.

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¿En qué casos Estados Unidos, determina que se cometió abuso infantil?

En Estados Unidos, el abandono infantil engloba una serie de conductas que incluyen: dejar al niño al cuidado de otra persona sin los insumos necesarios y sin una comunicación fluida con el infante por un periodo de tres meses. Al igual que abandonar al niño en un lugar público como en la basura, carreteras, etcétera. Todas ellas penadas.

Otra de las formas de abandono que está penado en el país del norte de América es cuando los padres dejan a un mejor en el hogar sin contacto por un tiempo determinado, tal como el caso de la pajera que las autoridades arrestaron en Arizona, pues existe peligro físico y psicológico latente para el menor.

Por lo tanto, para determinar la sanción de los padres, Estados Unidos toma en cuenta el estado en el que el crimen sucedió y el tiempo que el menor estuvo sin supervisión.

