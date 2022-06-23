Corte Suprema avala la portación de armas en público en Nueva York

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló el derecho a portar armas en público para “defensa personal” en Nueva York.

Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema eliminó las restricciones para los ciudadanos de Nueva York sobre usar armas de fuego solo en sus hogares, por lo que ahora también podrán portarlas en la calle, siempre y cuando las mantengan ocultas.

El juez Clarence Thomas dijo que el fallo protege la Constitución de Estados Unidos, la cual habla “sobre el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar”.

Según el requisito de "causa adecuada" de la ley de Nueva York , los solicitantes que buscan un permiso de portación oculta sin restricciones deben convencer a un oficial estatal de licencias de armas de fuego de una necesidad real, en lugar de especulativa, de defensa propia.

|Reuters

Los funcionarios también podrían otorgar licencias restringidas a ciertas actividades, como la caza o la práctica de tiro al blanco.

La decisión representa la declaración más importante de la corte sobre los derechos de armas en más de una década. En 2008, la corte reconoció por primera vez el derecho de una persona a tener armas en casa para defensa propia en un caso del Distrito de Columbia, y en 2010 aplicó ese derecho a otros estados.

El fallo de la Corte Suprema anula una ley de armas en Nueva York promulgada en 1913, la cual imponía restricciones a portar un arma oculta fuera del hogar. Esta decisión da una victoria a los promotores de armas y de acuerdo con especialistas perjudicará las soluciones que podrían detener la violencia con armas en el país.

Joe Biden decepcionado por fallo sobre armas en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo sentirse decepcionado con el fallo de la Corte Suprema y aseguró que “contradice tanto el sentido común de la Constitución que debería preocuparnos profundamente a todos”.

En su mensaje añadió que sigue comprometido para hacer todo lo que esté en sus manos para reducir la violencia con armas de fuego y hacer que las comunidades sean más seguras en Estados Unidos.

