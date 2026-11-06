El Festival de las Ideas ya abrió sus puertas hoy, viernes 6 de noviembre, en el Frontón México con su edición especial Emoción por México. Desde las 10:00 de la mañana, empresarios, analistas y curiosos llenaron este recinto frente al Monumento a la Revolución para escuchar debates y posturas que incomodan a más de uno.

¡Comenzó el @FDIdeas: Emoción por México! 🧠💫



En su primera jornada, la libertad, la batalla cultural, la democracia y la seguridad estuvieron entre los temas centrales. @RicardoBSalinas , @albertopelaez, @claudiagonzalez y @anacorinasosa fueron algunas de las voces que… pic.twitter.com/FD3X5LdDSX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 7, 2026

El mensaje directo de Ricardo Salinas Pliego al inaugurar el encuentro

Acompañado por su esposa, María Laura Medina, Ricardo Salinas Pliego llegó temprano para recibir a los asistentes e invitó a dejar la queja y ponerse a trabajar por el país. El empresario guardó su plato fuerte para las 12:45 horas, momento en el que toma el escenario en el panel La batalla cultural, donde comparte cartel con el autor Yaron Brook, el artista Michael Townsend y Ana Corina Sosa.

Hoy arranca el Festival de las Ideas con su edición Emoción por México. Mi esposa @MLMSalinas y yo ya estamos aquí disfrutando de las pláticas y los debates, aquí los esperamos para saludarlos y debatir ideas.



El festival te invita a pensar y debatir sobre el país que merecemos… pic.twitter.com/yvKcLiGV0n — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 6, 2026

De la censura al control emocional: quiénes toman el micrófono hoy

La jornada arrancó a las 10:00 horas con los paneles sobre Libertad. El corresponsal Alberto Peláez abrió fuego hablando de la censura a la guerra, seguido por Claudia Romo Edelman, Jacob Shapiro y la nadadora Yusra Mardini. Después de la comida, entre las 16:45 y las 18:45 horas, llega el bloque El deber de cuestionar. Ahí participan María Blanco, Carlos Augusto Chacón, la psicóloga Julie Smith —quien explica cómo dominar tus emociones en 15 minutos— y Mark Manson con su charla El sutil arte de que te importe un carajo.

Horarios y dónde ver gratis el Festival de las Ideas

El evento reúne cinco temas centrales: Batalla Cultural, Libertad, Cuestionar, Prosperidad y Futuro, acompañados por las intervenciones artísticas de Dancscreen, Mirror Drums y Noeh Cebalse. Hoy las conferencias cierran a las 20:00 horas y mañana, sábado 7 de noviembre, continúan de 10:00 a 15:00 horas. Si no fuiste al Frontón México, puedes ver toda la transmisión en vivo y sin costo a través de la página festivaldelasideas.mx.