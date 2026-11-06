El Festival de las Ideas ya abrió sus puertas hoy, viernes 6 de noviembre, en el Frontón México con su edición especial Emoción por México. Desde las 10:00 de la mañana, empresarios, analistas y curiosos llenaron este recinto frente al Monumento a la Revolución para escuchar debates y posturas que incomodan a más de uno.
El mensaje directo de Ricardo Salinas Pliego al inaugurar el encuentro
Acompañado por su esposa, María Laura Medina, Ricardo Salinas Pliego llegó temprano para recibir a los asistentes e invitó a dejar la queja y ponerse a trabajar por el país. El empresario guardó su plato fuerte para las 12:45 horas, momento en el que toma el escenario en el panel La batalla cultural, donde comparte cartel con el autor Yaron Brook, el artista Michael Townsend y Ana Corina Sosa.
De la censura al control emocional: quiénes toman el micrófono hoy
La jornada arrancó a las 10:00 horas con los paneles sobre Libertad. El corresponsal Alberto Peláez abrió fuego hablando de la censura a la guerra, seguido por Claudia Romo Edelman, Jacob Shapiro y la nadadora Yusra Mardini. Después de la comida, entre las 16:45 y las 18:45 horas, llega el bloque El deber de cuestionar. Ahí participan María Blanco, Carlos Augusto Chacón, la psicóloga Julie Smith —quien explica cómo dominar tus emociones en 15 minutos— y Mark Manson con su charla El sutil arte de que te importe un carajo.
Horarios y dónde ver gratis el Festival de las Ideas
El evento reúne cinco temas centrales: Batalla Cultural, Libertad, Cuestionar, Prosperidad y Futuro, acompañados por las intervenciones artísticas de Dancscreen, Mirror Drums y Noeh Cebalse. Hoy las conferencias cierran a las 20:00 horas y mañana, sábado 7 de noviembre, continúan de 10:00 a 15:00 horas. Si no fuiste al Frontón México, puedes ver toda la transmisión en vivo y sin costo a través de la página festivaldelasideas.mx.