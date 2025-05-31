Notas
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Concluye el Festival de las Ideas 2025: Mentes brillantes debaten el futuro
El Festival de las Ideas 2025 Puebla, congregó a líderes de pensamiento que debatieron sobre economía y tecnología con perspectivas innovadoras y desafiantes.
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Día dos del Festival de las Ideas: Innovación y educación con líderes globales en Puebla
En Puebla, el Festival de las Ideas 2025 irradia energía creativa, con líderes como Alfonso Cuarón inspirando a una audiencia sedienta de transformación.
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¡Todo listo para la Luna de Nieve! Este y otros eventos astronómicos de febrero 2025
Febrero 2025: ¡Mes de eventos astronómicos! La Luna en perigeo, conjunciones con Venus y Marte, Luna de Nieve y alineación de 7 planetas. ¡Un espectáculo!
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Festival de las Ideas 2024 | Ricardo B. Salinas Pliego inauguró el segundo día: "Me da gusto ver a tanta gente joven"
En el segundo día del “Festival de las Ideas Puebla 2024” se hacen presentes grandes temas como inteligencia artificial, felicidad, creatividad, salud y más.
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Todo lo que debes saber sobre el Festival de las Ideas 2024
Ya está todo listo para el Festival de las Ideas 2024 y te dejamos todo lo que necesitas saber para ser parte de esta gran experiencia en su tercera edición.
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Ovacionan a Eufrosina Cruz y su lucha contra el matrimonio infantil en el Festival de las Ideas 2023
Eufrosina Cruz, quien ha emprendido una lucha férrea para castigar el matrimonio infantil en México, estuvo presente en el Festival de las Ideas 2023.