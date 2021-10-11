Arrestan a antivacunas luego de una protesta en Roma

La policía italiana dijo que había arrestado a 12 personas, incluidos los líderes del partido de extrema derecha Forza Nuova, después de varios enfrentamientos durante una marcha antivacunas en Roma. Esto sucede un día antes por que inicie la campaña del gobierno para hacer obligatorio el COVID-19 "Green Pass" para todos los trabajadores, es decir hacer obligatoria la vacunación.

Miles de personas salieron a las calles de la capital italiana el sábado 9 de octubre para oponerse a la medida. Algunos intentaron burlar a la policía con equipo antidisturbios que vigilaba el acceso a la oficina del primer ministro Mario Draghi, mientras que un grupo separado irrumpió en la sede del principal sindicato CGIL de Italia y puso patas arriba sus oficinas.

De la noche a la mañana, decenas de manifestantes también intentaron irrumpir en la unidad de accidentes y emergencias del hospital Policlínico Umberto I de Roma, donde uno de ellos estaba siendo mantenido para recibir tratamiento, lo que obligó a los trabajadores de la salud a atrincherarse en el interior, dijo el domingo a la prensa el jefe del departamento de emergencias, Francesco Pugliese.

La policía dijo en un comunicado que 38 policías resultaron heridos durante los enfrentamientos con los antivacunas en Roma.

NOW - Large protest against the vaccine passport in #Rome, Italy. From October 15, the health pass will be compulsory for Italians to get to their places of work, both in the private and public sectors.pic.twitter.com/cxC8Vbo6TB — Disclose.tv (@disclosetv) October 9, 2021

Coronapass en Italia

Draghi presentó este Coronapass, un certificado digital o en papel que confirma que si el titular recibió al menos una dosis de vacuna, dio negativo en la prueba o se recuperó recientemente del virus, en el verano para ayudar a prevenir infecciones y alentar a las personas a vacunarse.

Inicialmente, los certificados se necesitaban para ingresar a muchos lugares culturales y de ocio, pero su alcance se ha ido ampliando gradualmente. Eso incluyó al gobierno, el mes pasado, que lo hizo obligatorio para todos los trabajadores.

Bajo el sistema de pase verde para trabajadores, aceptado por sindicatos y empleadores, cualquier trabajador que no presente un certificado de salud válido a partir del 15 de octubre será suspendido sin paga, pero no podrá ser despedido.

Más de 80% de todos los italianos mayores de 12 años han sido completamente vacunados hasta el 10 de octubre.

Emanuele Fiano, un legislador del Partido Demócrata de centro izquierda, dijo que su partido presentaría una moción parlamentaria el lunes (11 de octubre) para desmantelar grupos como Forza Nuova que defienden ideologías neofascistas extremas.

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