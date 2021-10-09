Cancelan procedimiento de eutanasia de Martha Sepúlveda en Colombia

El Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) informó que el procedimiento de eutanasia que se le aplicaría a Martha Sepúlveda fue cancelado tras una revisión del caso con un comité científico.

A través de un comunicado emitido por Incodol, informó que el Comité Científico Interdisciplinario revisó “de forma amplia y suficiente” la solicitud de Martha Sepúlveda, y concluyó de manera unánime “cancelar el procedimiento a morir con dignidad a través de esutanasia”, programado para este domingo 10 de octubre en Colombia.

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El instituto explicó que la decisión se basó en en el numeral 26.6 del artículo 26 de la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de la Salud, que le asigna al Comité dentro de sus funciones revisar el trámite de la solicitud y el procedimiento eutanásico completo.

“Es por eso que, al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité”.

Martha Sepúlveda, de 51 años de edad, padece esclerosis lateral amiotrófica enfermedad que le ha quitado la posibilidad de caminar y desplazarse por sí misma, además de padecer fuertes dolores en el cuerpo.

Martha Sepúlveda iba a ser la primera paciente con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia

Sepúlveda acudió a la justicia colombiana en búsqueda de tener una muerte digna y pronta, lo que la iba a convertir en la primera persona en recibir la eutanasia sin padecer una enfermedad terminal.

La eutanasia de una mujer de fe: "Dios no me quiere ver sufrir a mí".



La próxima semana Martha se convertirá en la primera paciente con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia. A pocos días de su muerte habló con @NoticiasCaracol https://t.co/hhdzZvAkvG pic.twitter.com/FOlqpMW2Si — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 4, 2021

El pasado 23 de julio la Corte Constitucional amplió el derecho a la muerte digna para pacientes no terminales como ella, y apenas cuatro días después de esa sentencia histórica, el 27 de julio, Martha Sepúlveda solicitó el procedimiento a su EPS Sura.

Para el día 6 de agosto, ella ya tenía luz verde para la eutanasia y lo que siguió fue definir la fecha, que estaba programada para el 10 de octubre.

Sin embargo, su caso se viralizó en redes sociales, desatando un debate sobre la aplicación de la eutanasia en pacientes no terminales.

Los primeros en manifestarse contra la decisión de Martha, fueron diversas personalidades pertenecientes a comunidades religiosas, quienes argumentaba que se trataba de un procedimiento “que va en contra de la ley de Dios” y se puede calificar como un "suicidio asistido", aseguraron el pastor Andrés Arias y el sacerdote Mario Gonzáles.

