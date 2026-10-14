Arrollan a un hombre en estación Pantitlán del Metrobús CDMX; víctima queda debajo de la unidad por una hora

Trágica mañana en la capital del país. En las primeras horas de este 14 de octubre 2026, un hombre fue atropellado por una unidad de Metrobús CDMX en las inmediaciones del CETRAM Pantitlán, donde circula la Línea 4, alcaldía Iztacalco.

La víctima permaneció debajo de la unidad por más de 60 minutos debido a que los servicios de emergencia no se aparecían por la zona; se desconoce su estado de salud actual.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Ampliación Adolfo López Mateos, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Quedó bajo las llantas: Así ocurrió el atropellamiento en el Metrobús CDMX

Los primeros informes indican que el hombre intentaba ingresar a la estación Pantitlán del Metrobús CDMX, cuando fue arrollado por la pesada unidad, quedando debajo de una de las llantas de la unidad.

Por su parte, el Metrobús CDMX asegura que el sujeto cruzó de manera súbita entre dos unidades de este medio de transportes, provocando el fuerte impacto. Según cámaras de seguridad, la unidad circulaba a 10 kilómetros por hora detrás de otra.

"De manera súbita un peatón cruzó entre ambas unidades, lo que provocó un impacto", declaró el Metrobús a través de un comunicado emitido en redes sociales.

Hombre permanece una hora sin atención tras accidente en @MetrobusCDMX Pantitlán Un hombre fue arrollado por una unidad del Metrobús al ingresar a la estación Pantitlán, en la @A_VCarranza. El reporte de @PLATA11CDMX https://t.co/v83vJ4MiKD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2026

Testigos pidieron ayuda de inmediato, pero la ambulancia tardó una hora en llegar a Pantitlán

Usuarios, trabajadores y policías que se encontraban en el lugar del incidente llamaron de inmediato a los servicios de emergencia para que atendieran a la víctima del atropellamiento; sin embargo, tardaron más de una hora en llegar.

Después de una hora, paramédicos llegaron al lugar de los hechos para poder atender a la víctima. Posteriormente, fue trasladada de emergencia a un hospital para que fuera atendido de acuerdo a las lesiones que presentaba.

¿Qué dijo el Metrobus CDMX respecto al atropellamiento?

A través de un comunicado en redes sociales, el Metrobús de la CDMX confirmó los hechos en los que estuvo involucrada la unidad del CETRAM Pantitlán, de la Línea 4.

El medio de transporte aseguró que colaborará con las autoridades correspondientes para la información que se requiera respecto al incidente de este 14 de octubre.