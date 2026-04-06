VIDEO | Con todo y cátsup: Así comen cóctel de camarones los astronautas del Artemis II

Los astronautas de la misión Artemis II que sobrevuela la Luna mostraron qué tipos de alimentos pueden comer en el espacio exterior. Sin gravedad, no pueden alimentarse como lo haría cualquier persona en la Tierra, pero eso no es impedimento para que puedan comer cosas como un cóctel de camarón o macarrones con queso.

Menú espacial: del cóctel de camarones a los macarrones con queso

Christina Koch, especialista de la misión, mostró varias bolsas de comida, entre ellas la de un cóctel de camarones, el cual estaba dentro de una bolsa. Destacó que la comida debe estar empacada en recipientes especiales de plástico o de metal, cuyos contenidos deben ser rehidratados.

Añadió que los alimentos deben ser deshidratados para poder ser transportados al espacio y que incluso comen verduras en el espacio, “pero no se preocupen, también nos dan macarrones con queso”, comentó Koch.

NASA's Artemis II astronauts spoke about the types of food they ate in space with Mission Specialist Christina Koch, showing various bags of food including shrimp cocktail https://t.co/RIR5OLHkDK pic.twitter.com/Yis51lXYQy — Reuters (@Reuters) April 5, 2026

El fenómeno de la tensión superficial: así toman agua los astronautas

También explicaron cómo toman agua. Lo pueden hacer gracias a las burbujas de líquido que se pueden formar en el espacio, sin derramarse. Esto se logra gracias a la tensión superficial, la cual “crea una burbuja perfecta porque no hay gravedad que actúe sobre ella”, expuso Reid Wiseman, comandante de la misión del Artemis II.

“Si alguna vez ves una pequeña gota de agua en tu dedo, aunque parezca una gotita convexa en el espacio, la tensión superficial está presente en todas partes. Así que crea una burbuja perfecta porque no hay gravedad que actúe sobre ella. Y por eso se queda en esa esfera perfecta. (...) es bastante asombroso. Es divertido jugar con agua en el espacio”, mencionó Wiseman.

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Primeros auxilios en el espacio: la demostración de RCP de Reid Wiseman

Por otro lado, el comandante de misión Reid Wiseman y el especialista de misión Jeremy Hansen realizaron una demostración de RCP a pesar de las limitaciones de espacio, al tiempo que respondían preguntas de jóvenes canadienses durante la videollamada con la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

La tripulación del Artemis II tiene previsto orbitar la Luna y regresar a la Tierra en una expedición de casi 10 días. La misión pondrá a prueba las capacidades de la nave espacial, adentrándose en el espacio más allá de cualquier exploración humana anterior.