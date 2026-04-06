¡Es hoy, es hoy! La misión Artemis II sobrevolará la Luna y romperá un récord; ¿dónde verlo EN VIVO?

Este lunes 6 de abril de 2026, la misión Artemis II realizará un sobrevuelo sobre la Luna. La cápsula Orion que lleva a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y al astronauta canadiense Jeremy Hansen estará lo más cerca posible del único satélite natural de la Tierra.

Récord histórico: la cápsula Orion alcanza la distancia máxima de la Tierra

Esta será la primera ocasión que la humanidad ha llegado tan lejos en el espacio, ya que, aunque han existido otras misiones a la Luna, no habían llegado astronautas a una distancia de alrededor de 405 mil kilómetros de nuestro planeta.

El récord de lejanía pertenece al Apolo 13, que en 1970 llegó a estar a 400 mil 171 kilómetros de la Tierra.

En este sobrevuelo lunar, los astronautas captarán fotografías y describirán sus observaciones a los equipos de control de misión en la Tierra.

Los especialistas cuentan con una cámara especial con una lente de 400 milímetros, que ha logrado permitir captar cráteres y otras características topográficas de la Luna. La cápsula estará a una distancia estimada de 6 mil 530 kilómetros de la Luna en una órbita que cruzará la cara oculta del satélite natural terrestre.

Los objetivos científicos detrás de las fotografías de la cara oculta de la Luna

El objetivo de este sobrevuelo lunar es averiguar más sobre la historia del satélite, cómo las rocas espaciales la han impactado y creado cráteres, cómo es que han expuesto su interior y esparcido rocas lunares por su superficie.

Desde el domingo 5 de abril, la tripulación entró en la influencia gravitacional de la Luna.

"Esto significa que las fuerzas gravitacionales de la Luna son ahora mayores sobre la nave espacial Orión que las de la Tierra", dijo un narrador del centro de control de la misión Artemis II de la NASA en Houston, Texas.

Orión pasará por detrás de la Luna en una trayectoria de "retorno libre", un camino que la hará girar naturalmente de regreso hacia la Tierra sin necesidad de propulsión adicional. La nave alcanzará su máxima distancia de la Tierra durante esta fase.

¿A qué hora y dónde ver el sobrevuelo de la misión Artemis II en vivo?

El sobrevuelo lunar del Artemis II comenzará alrededor de las 11:00 horas de hoy 6 de abril de 2026, tiempo del centro de México, y podrá seguirse por el canal de YouTube de la NASA, así como por las redes sociales y el sitio de Azteca Noticias.