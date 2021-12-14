Ártico llega a 38 grados y alcanza un nuevo récord de temperatura

La Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) confirmó que el Ártico alcanzó un nuevo récord de temperatura, al registrar 38 grados en la localidad rusa de Verkhoyansk el 20 de junio del año pasado.

“La temperatura, más propia del Meditarráneo que del Ártico, se midió en una estación de observación meteorológica, en el marco de una excepcional y prolongada ola de calor siberiana”, explicó la WMO en un comunicado.

Según la Organización, el año pasado las temperaturas medias en la Siberia ártica llegaron hasta 10 grados centígrados en valores normales, lo que “alimentó incendios y provocó la pérdida masiva de hielo marino”.

Temperatura de 38 grados es una señal de cambio climático

El nuevo récord de temperatura en el Ártico alcanzado en 2020, de 38 grados, uno de los tres años más cálidos jamás registrados en la región y un mensaje de alarma sobre el cambio climático, precisó la WMO.

El Ártico es una de las regiones de todo el mundo donde el aumento de las temperaturas es más rápido, dado que la tasa de calentamiento es más del doble que la media mundial.

Debido a las temperaturas extremas y el cambio climático, expertos de la WMO añadieron al Archivo de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos una nueva categoría: “la temperatura más alta registrada en el círculo polar ártico”.

La localidad de Verkhoyansk se encuentra en una región de Siberia oriental donde hay un clima extremo rigurosamente seco, cuenta con una estación meteorológica, que desde 1885 realiza observaciones de la temperatura y el 20 de junio de 2020 registró 38 grados.

WMO has recognized temperature of 38°C (100.4°F) in Verkhoyansk (Russia) on 20.6.2020 as new #Arctic record

It occurred during a prolonged heatwave, which would have been almost impossible without #climatechange

It is indicative of warming in the Arctichttps://t.co/usGa3FsTQW pic.twitter.com/CWBDXIkvdE — World Meteorological Organization (@WMO) December 14, 2021

La Organización Meteorológica Mundial está verificando las lecturas de temperatura de 54.4 grados registradas en 2020 y 2021 en el Valle de la Muerte, California, considerados el lugar más oscuro del planeta; y de 48.8 grados registrado este verano en Sicilia, Italia.

Petteri Taalas, secretario general de la WMO, reconoció que el Archivo de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos “nunca había tenido tantas investigaciones abiertas al mismo tiempo”.

En 2020 se registró un récord de temperatura de 18.3 grados en la Antártida, la medición previa era de 17.5 grados, que se alcanzó el 24 de marzo de 2015 en la estación de investigación Esperanza.

“La península antártica es una de las zonas del planeta en la que se registra un ritmo más rápido de calentamiento, casi tres grados en los últimos 50 años. Por tanto, este nuevo récord de temperatura es coherente con el cambio climático que estamos observando”, concluyó Taalas.