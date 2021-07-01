Confirman temperatura récord en la Antártida de 18.3 grados

La Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) confirmó la temperatura récord que la Antártida registró el pasado 6 de febrero de 2020, cuando llegó a 18.3°C en la base Esperanza, perteneciente a Argentina.

Esa región, que ostentaba el récord anterior de 17.5°C, ocurre una cantidad relativamente escasa de observaciones meteorológicas, explicó el organismo internacional.

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La nueva temperatura máxima registrada en el continente antártico se añadirá al Archivo de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos de la WMO, el cual contiene las temperaturas más altas y más bajas del mundo, los mínimos de precipitación y el periodo de sequía más largo.

La verificación de este tipo de registros, como la temperatura de 18.3°C alcanzada en febrero del año pasado, es importante porque aumenta la comprensión del tiempo y el clima en la Antártida, situada cerca de América del sur.

Según la organización, se trata de una de las zonas del planeta sujetas a un calentamiento más rápido, de casi 3°C en los últimos 50 años. “Por tanto, este nuevo récord de temperatura es congruente con el cambio climático”, añadió.

Lago desaparece en la Antártida debido a una hidrofractura

Hace unos días, un grupo de investigadores confirmó, por medio de imágenes de satélite, que un enorme lago había desaparecido en la Antártida, en su lugar quedó un cráter de 11 kilómetros cuadrados, aproximadamente.

El estudio, publicado en la revista Geophysical Research Letters, reveló que este fenómeno pudo haber ocurrido por la presión del agua, lo que provocó la pérdida de 600 a 750 millones de metros cúbicos de agua dulce.

Roland Warner, autor principal del estudio, explicó que el peso del agua acumulada pudo generar una fisura en la plataforma de hielo, debajo del lago, un proceso conocido como hidrofractura, lo que hace que el agua drene hacia el océano.

|Crédito: Geophysical Research Letters

Aunque el aumento de la temperatura en la Antártida hace que el deshielo sea mayor y la presión sobre las capas de hielo aumente, los investigadores no pudieron concluir que el cambio climático sea el principal motivo de esta desaparición.

Sin embargo, confirmaron que un mayor derretimiento en la superficie del continente antártico podría aumentar el riesgo de que aparezcan más hidrofracturas.

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