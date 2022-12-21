Segob enviará opinión a diputados para modificar el artículo 33

Adán Augusto, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que enviará una opinión a la Cámara de Diputados, en donde se encuentra una iniciativa para modificar el artículo 33 sobre la expulsión de los extranjeros.

Detalló que hace cinco años se presentó en el Senado de la República una ley reglamentaria para expulsar a extranjeros, sin embargo, aún no se encuentra en la Cámara de Diputados.

Por lo que se presentará una opinión a los legisladores para que se modifique la minuta con el objetivo de que se use a discreción el artículo 33 para expulsar a extranjeros del territorio mexicano.

“Vamos a presentar una opinión para que se modifique la minuta y el Instituto Nacional de Migración (INM) no tenga facultades o no sea usado para expulsar fast track a alguien, que haya un mecanismo regulado por la Segob que garantice el derecho de previa audiencia”, explicó.

En gobierno de AMLO no se ha aplicado artículo 33: Segob

Adán Augusto destacó que la opinión jurídica que se les entregará a los diputados para que se pueda votar el dictamen del artículo 33 el próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

El titular de la Segob destacó que en la administración de AMLO no se ha aplicado el artículo 33, pero al menos en las pasadas administraciones sí hubo más de una.



En el caso de Enrique Peña Nieto hubo al menos cuatro, mientras que en la administración de Felipe Calderón hubo 13, entre la que destaca la del cantante Manu Chao, quien se pronunció sobre el caso Atenco, aunque el INM indicó en su momento que el extranjero entró como turista, por lo que no podría hacer relaciones comerciales o lucrativas, luego del concierto ofrecido en el Zócalo.

La Segob indicó que muchos extranjeros a los que se les expulsó de México a través del artículo 33 solicitaron audiencia y en alguno se logró que se invalidara esta disposición, por lo que ya pueden ingresar al país.

También indicó que las expulsiones de extranjeras ocurridas en las administraciones pasadas ya no tienen vigencia o prescribieron y ya pueden estar en el país.