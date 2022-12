AMLO analiza derogar artículo 33 sobre expulsión de extranjeros

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que analiza derogar el artículo 33 que habla sobre la expulsión de extranjeros en caso de inmiscuirse en temas políticos internos, pues aseguró que México es un país de libertades.

En la mañanera de hoy, el Presidente López Obrador habló que en el país pueden realizarse convenciones de líderes ultraconservadores y también extranjeros que hablan de la política de México, por lo que considera que el artículo 33 sería derogado.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ estudia proponer al Congreso cambiar el artículo 33 de la #Constitución para quitar la prohibición de los extranjeros para intervenir en asuntos políticos pic.twitter.com/L2flhdAYj2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 16, 2022

“Si hasta estoy pensando, aunque se enojen, en que quitemos lo del 33, que viene de la Constitución de 1857 porque ya cambiaron las cosas, ya es un país completamente libre. ¿Cómo le vamos a aplicar el 33 por considerarlo extranjero pernicioso? Si no somos estalinistas, para qué las purgas si nosotros tenemos de desarrollo político de primer orden, un pueblo de lo más politizado del mundo”, expresó el Presidente.

Qué dice el artículo 33 de la constitución que quiere derogar AMLO

En el artículo 33 de la Constitución indica que los extranjeros no podrán inmiscuirse en los asuntos políticos del país y previa audiencia, se podrá expulsar a los extranjeros.

AMLO abordó el tema luego de que se abordó el tema de las visas y residencias en España por parte de expresidentes de México y la pausa en las relaciones entre México y España.

Al respecto, AMLO dijo que el pueblo español es bienvenido en el territorio por su carácter solidaria

“Para los españoles, MX es su casa, no se le impide a ninguna empresa española que venga hacer negocios lícitos,lo que no queremos es que nos vean como tierra de conquista, lo que no queremos es que nos quieran dar el trato de país colonial, eso es todo, el pueblo español es extraordinario y los de los mov democráticos de españa, progresistas son gentes excepcionales, inteligentes, solidarios.