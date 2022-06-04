Policía busca a asaltante que roba zapatos a mujeres en Nueva York

La policía de Nueva York busca a un asaltante serial que se dedica a robarle a sus víctimas, principalmente a mujeres, los zapatos que traen puestos. Las denuncias comenzaron en enero de este año.

De acuerdo con las autoridades neoyorkinas, el asaltante serial ataca en Brooklyn y Queen, se acerca a sus víctimas y las amenaza para arrancarles los zapatos de los pies. Tras las denuncias las autoridades lograron ubicar al sujeto a través de cámaras de seguridad de algunos lugares donde cometió sus crímenes.

Según las imágenes compartidas por la policía de Nueva York, el asaltante serial es un hombre afroamericano, que ya se encuentra en búsqueda y captura.

Serial thief wanted for snatching shoes off women's feet in NYC https://t.co/29RdejPSU9 pic.twitter.com/Rh2fzIp5eu — New York Post (@nypost) June 4, 2022

¿Cómo actúa el asaltante serial de zapatos?

La policía de Nueva York informó que el primer reporte sobre el asaltante serial ocurrió el 24 de enero. Una mujer de 24 años indicó que el sujeto la siguió hasta un edificio en Brooklyn, donde le quitó el zapato derecho.

Unas semanas después, el 9 de febrero, el delincuente atacó por segunda ocasión, y robó el tenis del pie izquierdo de una mujer, también de 24 años de edad, afuera del Metro Grand Army en Park Slope.

La mujer relató que el hombre le jaló el tenis y después huyó hacia la estación del Metro, saltando los torniquetes de entrada.

Y después de una larga pausa, una nueva denuncia llegó a la policía de Nueva York, otra mujer de 24 años denunció a un hombre afroamericano que le arrebató el zapato del pie izquierdo.

El robo ocurrió dentro de la plaza comercial Rego Center en Queens Boulevard, en el vecindario Rego Park.

Por el momento las autoridades no han capturado al asaltante serial que robó zapatos a mujeres, pero ya cuentan con imágenes del sujeto, las cuales compartieron en redes sociales y pidieron a la ciudadanía ayudar a su localización.

