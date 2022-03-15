EU: buscan al asesino a vagabundos de Washington y Nueva York

La policía está en busca de un pistolero solitario que en las últimas dos semanas participó en cinco tiroteos, dos de ellos fatales, contra vagabundos de las calles de Nueva York y Washington D.C., luego de que unas cámaras de seguridad captaran su imagen.

La policía está pidiendo ayuda al público para identificar al atacante, un hombre con la cabeza rapada y una barba de chivo que se ve en el video.

Los primeros tres tiroteos ocurrieron en Washington DC, seguidos de dos tiroteos en Nueva York, dijo la policía de las dos ciudades en un comunicado conjunto. Una víctima en cada ciudad fue asesinada.

UPDATE: The below individual is being sought in connection to the fatal shootings of two homeless males in NYC and Washington DC. If you have ANY information on this individual, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. There is a reward of up to $70,000. pic.twitter.com/M03ZehoNF9 — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 15, 2022

Ataques a vagabundos

Los ataques a los vagabundos comenzaron el 3 de marzo alrededor de las 4 de la mañana, cuando los oficiales de la Policía Metropolitana de Washington fueron alertados sobre el sonido de disparos en la avenida de Nueva York. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones que no pusieron en peligro su vida.

Cinco días después, el 8 de marzo, la policía encontró a un hombre con heridas de bala. Fue transportado a un hospital local para tratamiento.

Al día siguiente, la policía detectó un incendio en una tienda de campaña en la avenida New York. Después de que se extinguió, las autoridades encontraron los restos de un hombre cuya causa de muerte se determinó más tarde como múltiples puñaladas y heridas de bala.

El sábado 12 de marzo por la tarde, en el la zona del bajo Manhattan, en la ciudad de Nueva York, un vagabundo de 38 años recibió un disparo en el brazo mientras dormía en King Street, cerca de Varick Street.

Poco tiempo después, la policía que respondió a una llamada al 911 sobre un hombre que sufría heridas de bala en la cabeza y el cuello; las autoridades encontraron a la víctima muerta dentro de un saco de dormir en Lafayette Street.

En un posible sexto incidente el domingo por la noche, un hombre de 43 años fue encontrado muerto después de que llamaron a la policía a las calles de Greenwich y Murray.

MORE PHOTOS of the wanted suspect. Tipsters are eligible for a reward of up to $55,000 for information that leads to the arrest and conviction.@NYPDnews @ATFWashington https://t.co/ENZRG4fzV7 pic.twitter.com/niCz74Nb0V — DC Police Department (@DCPoliceDept) March 14, 2022

Violencia en Estados Unidos

La violencia, que tuvo lugar durante la noche en el noreste de Washington DC, y en el bajo Manhattan, se produce en medio de una serie de ataques aparentemente aleatorios en la ciudad de Nueva York.

En dos de los incidentes más recientes, un hombre saltó sobre un mostrador de recepción en el Museo de Arte Moderno el sábado y apuñaló a dos empleados, mientras que a principios de la semana pasada un individuo golpeó la cabeza de un pasajero del metro con un martillo.