¡Violento atraco en CDMX! En las primeras horas de este 9 de noviembre, se reportó un asalto a mano armada al interior de una sucursal bancaria, ubicada sobre la carretera Tláhuac-Tulyehualco; ya hay una persona detenida.

Autoridades capitalinas detuvieron a un hombre de aproximadamente 40 años, señalado como el presunto responsable del asalto al banco.

Encapuchados entran por túnel, rompen ventanas disparan: Así fue el asalto a banco en CDMX

Los primeros reportes indican que un grupo de hombres encapuchados habrían ingresado a la sucursal bancaria a través de un túnel y tras romper una de las ventanas del lugar.

Al parecer, los delincuentes sorprendieron a los trabajadores cuando faltaban a penas unos cuantos minutos para que la sucursal abriera sus puertas al público.

Testigos señalaron que durante el asalto lograron escuchar alrededor de cuatro a cinco balazos.

La sucursal bancaria permaneció cerrada debido a la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como el personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médcicas (ERUM) para atender crisis nerviosa de algunos trabajadores.

Detienen a un hombre de 40 años tras el asalto bancario en Tláhuac: Le aseguran dinero y réplica de arma ¿Qué pasó en calles de CDMX este lunes? (Azteca Noticias)

Detienen a un hombre de 40 años tras el asalto bancario en Tláhuac: Le aseguran dinero y réplica de arma

Momentos después de atender el asalto a la sucursal bancaria de Tláhuac, fue detenido un hombre de 40 años de edad, quien fue señalado como el presunto responsable del atraco en calles de la colonia La Magdalena.

El arresto de la persona logró realizarse después de que operadores del C2 Oriente alertaran sobre el robo al banco.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo, apoyados de las características físicas del delincuente, las cuales fueron proporcionadas por una empleada del lugar.

Durante la revisión preventiva, los uniformados aseguraron dinero en efectivo y una réplica de arma de fuego, por lo que el sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

¿Qué se sabe del responsable del asalto al banco en Tláhuac?

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona involucrada en el asalto a la sucursal bancaria; se desconoce el paradero los otros delincuentes.