¡Asalto de película en Iztapalapa! Roban caja fuerte con 80 mil pesos y policías los detienen tras persecución

Dos hombres y una menor de 17 años fueron detenidos en Iztapalapa, Ciudad de México, luego de un asalato en un centro de capacitación ubicado en la colonia Santa Cruz Meyehualco y escaparon con una caja fuerte que contenía 80 mil pesos, además de equipo de cómputo y teléfonos celulares.

La intervención comenzó después de que policías recibieron el reporte del robo y ubicaron el vehículo blanco en el que los sospechosos habrían huido del establecimiento; tras una persecución y una revisión preventiva en la misma colonia, los agentes recuperaron la caja fuerte y los aparatos electrónicos, por lo que las tres personas quedaron a disposición del Ministerio Público.

El reporte del robo movilizó a los policías en Iztapalapa

El asalto ocurrió en un establecimiento dedicado a la capacitación de personas para bachillerato, licenciatura y actividades de autoempleo, localizado en el cruce de Calle 39 y avenida 6, en Santa Cruz Meyehualco.

La alerta llegó a través de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, quienes informaron a los policías del cuadrante sobre un robo cometido en el negocio. Con esa información, los uniformados se trasladaron al punto para iniciar la búsqueda de los responsables.

Para entonces, los presuntos involucrados ya habían abandonado el inmueble a bordo de un automóvil blanco, situación que dio paso a la movilización policial por la zona.

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#BoletínSSC | #DETENIDOS | Uniformados de la #SSC detuvieron a dos hombres y a una mujer, posibles responsables del asalto a un establecimiento ubicado en la alcaldía @Alc_Iztapalapa, y aseguraron una caja fuerte con dinero en efectivo, equipo de cómputo y telefónico, así como un… pic.twitter.com/WTUV3go7Tq — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 2, 2026

¿Qué se llevaron durante el asalto?

Entre los objetos sustraídos se encontraba una caja fuerte con 80 mil pesos en efectivo, además de diversos equipos de cómputo y teléfonos celulares.

La recuperación de estos bienes ocurrió poco después, cuando los policías localizaron a los sospechosos dentro de la misma colonia y realizaron una revisión preventiva. Durante esa intervención encontraron los objetos que habían sido reportados como robados.

El aseguramiento permitió recuperar tanto el dinero resguardado en la caja fuerte como los aparatos electrónicos relacionados con el reporte inicial.

Los tres detenidos quedaron ante el Ministerio Público

Tras la intervención, los dos hombres y la menor de edad fueron detenidos como probables responsables del asalto; los policías también aseguraron el automóvil blanco en el que presuntamente se desplazaban después de abandonar el centro de capacitación.

Las personas detenidas, junto con el vehículo y los objetos recuperados, fueron trasladadas y puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Hasta este punto, la información disponible señala a los tres detenidos como probables responsables, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de establecer las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación.