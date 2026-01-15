¡Cayó uno! Tras video viral de asalto en picnic, detienen a Mariano “N” por robo en Los Fuertes, Puebla

Días después de que se viralizara el video de dos mujeres siendo asaltadas a punta de cuchillo mientras hacían un picnic , las autoridades lograron la detención de un presunto asaltante en la zona histórica de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Se trata de Mariano "N", un joven de apenas 20 años de edad, quien fue capturado en el macro operativo "Unidos Por Ti", diseñado específicamente para blindar ese pulmón turístico tras los recientes hechos violentos que generaban miedo en los habitantes de la zona, pues es uno de los lugares más visitados por las familias.

Resultado del operativo “Unidos Por Ti” y de la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, se logró la detención de Mariano N., de 20 años, señalado como presunto responsable de un robo en la zona de Los Fuertes.



En el despliegue participaron @SEMAR_mx,… pic.twitter.com/qjC1g7yEkj — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) January 15, 2026

Víctima de asalto en picnic en Los Fuertes reconoce a asaltante

La detención no fue casualidad. Según el reporte oficial, Mariano N. fue señalado directamente por una víctima como el responsable de haberla despojado de sus pertenencias en la misma zona donde ocurrió el atraco grabado en video.

Aunque las autoridades no especificaron si se trata de una de las jóvenes del video viral , la captura confirma que la delincuencia seguía operando en el sitio hasta la llegada de este fuerte dispositivo de seguridad.

Amenazan a mujeres con cuchillo en Los Fuertes, Puebla

Esta acción responde a la crisis de seguridad exhibida el pasado 13 de enero, cuando se difundió masivamente un video donde dos sujetos armados interrumpieron la tranquilidad de una madre con sus dos hijas, una de ellas en brazos. En aquel momento, el secretario de Seguridad, Francisco Sánchez González, admitió que pese a la movilización de las 17:00 horas, no habían logrado detenciones inmediatas.

🚨 #PRECAUCIÓN 🚨 Dos rateros con un cuchillo asaltaron a una mujer y sus dos hijas -una de ellas en brazos- cuando se disponían a realizar un picnic en una de las zonas más turísticas de #Puebla: Los Fuertes.



⚠️ Mucho cuidado si los llegas a ver. @Pueblaonline… pic.twitter.com/Vjo22Sxvat — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) January 13, 2026

Las autoridades lanzaron un exhorto urgente a la ciudadanía: si reconoces a Mariano N. (cuyas características coinciden con los reportes de asaltantes en la zona), es vital acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) para formalizar la denuncia.

Sin denuncias adicionales, existe el riesgo de que el imputado regrese a las calles, por lo que se pide a las víctimas del video y a otros afectados que se acerquen a contribuir al debido proceso.