Iban a divertirse y terminaron asaltadas: Amenazan a mujeres con cuchillo en Los Fuertes, Puebla (VIDEO)

Lo que prometía ser una tarde tranquila de convivencia en una de las zonas más emblemáticas de la capital poblana, terminó convirtiéndose en una escena de terror que quedó registrada digitalmente. Un teléfono celular captó el momento exacto en que dos mujeres fueron asaltadas a punta de cuchillo mientras realizaban un picnic en la zona histórica de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

El video, que ya circula en redes sociales, muestra cómo dos sujetos armados irrumpen en la escena, amenazan a las jóvenes y las despojan de sus pertenencias en cuestión de segundos, para luego huir entre la vegetación.

🚨 #PRECAUCIÓN 🚨 Dos rateros con un cuchillo asaltaron a una mujer y sus dos hijas -una de ellas en brazos- cuando se disponían a realizar un picnic en una de las zonas más turísticas de #Puebla: Los Fuertes.



⚠️ Mucho cuidado si los llegas a ver. @Pueblaonline… pic.twitter.com/Vjo22Sxvat — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) January 13, 2026

El caso llegó hoy, 13 de enero, a la conferencia de prensa matutina del Gobierno del Estado. Francisco Sánchez González, Secretario de Seguridad Pública de Puebla, confirmó el hecho y dio detalles sobre la reacción de las autoridades tras el reporte.

El funcionario explicó que la alerta se recibió por la tarde y que hubo una movilización de la Policía Turística:

"Recibimos una notificación a las 17:00 horas de un evento, se coordinó con la policía turística que tiene a cargo estos sectores y con el general Félix; se atendió a estas dos personas y se reforzó la presencia en esa zona", declaró Sánchez González.

Sin detenidos y sin denuncia

Pese a la movilización policiaca mencionada por el Secretario y los recorridos realizados en la zona tras el reporte de las 17:00 horas, no se logró ubicar ni detener a los responsables en el momento.

Las autoridades también confirmaron un obstáculo legal para proceder contra los delincuentes captados en video: hasta el momento, las mujeres afectadas no han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado , lo cual dificulta la persecución del delito.

Ante esto, la SSP informó que mantendrá el reforzamiento de seguridad en Los Fuertes para evitar que turistas y locales sigan siendo blanco de la delincuencia en este pulmón de la ciudad.