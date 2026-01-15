Otro golpe a la prensa en Puebla: Detienen a periodista María Luisa Ruiz en plena transmisión en vivo (VIDEO)

La libertad de prensa en Puebla enfrenta un nuevo y preocupante episodio. La periodista María Luisa Ruiz se sumó a la lista de comunicadores agredidos o criminalizados en la entidad, tras ser detenida arbitrariamente por elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán.

El arresto ocurrió mientras la reportera realizaba su labor informativa, documentando un operativo policial a través de una transmisión en vivo en redes sociales .

¿Obstrucción o censura? Las dos versiones

El incidente quedó registrado en el propio material audiovisual de la comunicadora. En el video se observa a Ruiz grabando el actuar de los uniformados cuando, repentinamente, es intervenida por los agentes.



La periodista documentaba los hechos sin agredir físicamente a los oficiales. Al momento de ser asegurada, no se le explicó de manera clara ni inmediata el motivo legal de su detención. La versión oficial: El Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán justificó el arresto alegando que la comunicadora estaba, presuntamente, "obstruyendo la labor de los agentes" durante el operativo.

La tibia respuesta del Gobierno Estatal

Tras viralizarse el caso y generarse una ola de indignación en redes, el Gobierno del Estado de Puebla emitió una postura que ha sido calificada como insuficiente por diversos colectivos. A través de un comunicado, la autoridad estatal se limitó a invitar a la afectada a realizar su denuncia correspondiente ante la Fiscalía, sin emitir una condena enérgica inmediata sobre el actuar de la policía municipal.

Alarma en el gremio: No es un caso aislado

La detención de María Luisa Ruiz ha encendido las alarmas entre los periodistas poblanos , pues no se trata de un hecho aislado durante la actual administración.

El caso revive la preocupación generada por la persecución contra otros comunicadores, como es el caso de Rodolfo Ruiz, director de un conocido portal de noticias, quien actualmente enfrenta un proceso legal que muchos consideran una represalia por su línea editorial crítica.

La repetición de estos patrones —uso de la fuerza pública o judicial contra la prensa— sugiere un ambiente cada vez más hostil para el ejercicio del periodismo en Puebla.