Video: asalto a jovencito que iba al colegio en Alto Paraná, Paraguay

Asaltan a jovencito de 17 años que se dirigía al colegio. Súbitamente fue víctima de un asalto perpetrado por un sujeto que le agredió con un arma blanca, todo con la finalidad de arrebatarle el teléfono celular. Una cámara de seguridad captó el asalto ocurrido en una calle del barrio Fátima en el Alto Paraná de Paraguay.

En las imágenes de una cámara de seguridad instalada sobre una de las calles del barrio Fátima en el Alto Paraná, se puede observar el asalto, justo cuando el estudiante pasa caminando cuando súbitamente desde atrás, un hombre lo sorprende.

El jovencito de 17 años, que se dirigía al colegio, intenta correr, pero se cae. Mientras se encuentra en el suelo, el agresor le propina al menos ocho puñaladas, todo para poder llevarse su celular. tras el asalto.

Detenido admite brutal ataque a estudiante. El mismo fue identificado como Francisco Torales de 25 años, quién salió de cárcel hace menos de un mes.



🔴EN VIVO https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #MeridianoPy pic.twitter.com/Q6vdpx5FFB — Telefuturo (@Telefuturo) August 23, 2022

Jovencito apuñalado tras asalto en barrio del Alto Paraná en Paraguay

El brutal asalto del estudiante de 17 años que se dirigía al colegio, ocurrió a tan solo unas cuatro cuadras de su casa. El asaltante le provocó ocho heridas al menor que en un principio fue auxiliado por algunos vecinos y posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Regional en estado crítico. Autoridades del Alto Paraná en Paraguay, informaron que el jovencito fue asaltado y apuñalado por un sujeto solitario que se llevó su celular.

El jovencito se encuentra internado en el hospital de Ciudad del Este y conforme a los reportes médicos, se encuentra en grave estado tras recibir las puñaladas durante el asalto. El reporte médico señala que un pulmón está comprometido y que podría perder una de las piernas.

Margarita Silvero, tía del estudiante asaltado, señaló que su sobrino se encuentra internado y que los médicos indicaron que presenta ocho puñaladas. Silvero agregó que: "Una de las heridas afectó el pulmón y tuvieron que ingresar a cirugía. Realmente no sabemos cómo está y estamos esperando el informe médico".

El jovencito siempre va al colegio en el turno matutino y por lo general siempre va caminando, debido a que su colegio se encuentra a muy pocas cuadras de su vivienda. La Policía Nacional de Paraguay, detuvo agresor que fue identificado como Francisco Torales.