Descarta abogado de los Beltrones investigación por lavado de dinero en Andorra

El abogado de la familia Beltrones descartó que autoridades de Andorra hayan reanudado investigaciones en contra de Manlio Fabio y su hija Sylvana por presunto lavado de dinero.

El abogado de la familia sonorense, envió una carta al director del periódico español publicado en México que difundió dicha información. En la misiva, el jurista exigió al medio de comunicación su derecho de réplica y argumentó que la publicación del periódico solo repitió señalamiento infundados.

Abogado afirma que no hay abierto un caso contra los Beltrones

El representante legal de los Beltrones, afirmó que no fue abierto ningún caso de lavado, menos de la forma en que fue redactada la información.

En lo que respecta al citatorio de la Justicia de Andorra para que Manlio Fabio Beltrones y su hija declararan, el abogado comentó que dicha acción no tiene nada que ver con la reapertura de la investigación.

El jurista aseveró que la información publicada por este medio de comunicación fue una filtración de documentos misma que ya fue denunciada.

En la nota publicada, se asegura que la hija del político sonorense ocultó más de 10 millones de dólares en un banco de Andorra entre 2009 y 2010.