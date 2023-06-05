¿Cuántos estados gobernará el PRI todavía tras las elecciones 2023

Hace apenas diez años el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ni siquiera existía, pero en 2021, ya gobernaba 20 estados, ¿cuántas entidades gobierna actualmente el PRI tras estas elecciones 2023?

En las elecciones de 2021, el PAN gobernaba cinco estados, el PRI, tres entidades; Movimiento Ciudadano, dos; mientras que el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), uno cada uno.

Sin embargo, tras las elecciones de este domingo, Morena sigue sumando estados a su lista. Tras ganar el Estado de México, el llamado bastión mexiquense, Morena gobernará 21 entidades.

¿Qué estados son gobernados por Morena tras las elecciones 2023?

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas son los estados gobernados por el partido guinda.

El PAN se queda con cinco gubernaturas: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán.

El PRI tenía tres, pero pierde la joya de la corona, aunque conserva Coahuila y Durango. Mientras que Movimiento Ciudadano gobierna en dos, Jalisco y Nuevo León, y el PES, Morelos; y el Partido Verde, en San Luis Potosí.

Con esta nueva geografía electoral, Morena se consolida como la primera fuerza política del país, gobernando a por lo menos 89 millones de mexicanos.