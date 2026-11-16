Luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitiera un aviso por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la Fiscalía General de la República abrió una investigación que terminó con el cateo de propiedades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante el operativo, se encontró más de una decena de autos, equipo táctico y hasta un inmueble, todos ligados a este grupo criminal.

FGR catea propiedades del CJNG en Jalisco

Mediante un comunicado, la FGR informó que en días anteriores se inició una investigación por el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo, tras un aviso de SEDENA.

Gracias al seguimiento, personal militar dio con un predio ubicado en la colonia Riveras de Zula, donde había cartuchos fuera del inmueble.

Incluso, desde el exterior, también se alcanzaban a ver autos sin placas, cargadores y equipo táctico, por lo que se giró una orden de cateo con apoyo de la Guardia Nacional.

#FGR asegura 18 vehículos, un inmueble e indicios relacionados con un grupo criminal en el municipio de Ocotlán. La #FECOR en #Jalisco, continuará con la investigación para identificar a los posibles responsables, y en su caso, formular imputación.



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¿Qué se encontró en Ocotlán, Jalisco?

De acuerdo a lo informado, autoridades localizaron 18 vehículos, cargadores, cartuchos, equipo táctico y un inmueble presuntamente relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hasta el momento, se desconoce si el inmueble era utilizado como bodega o si tenía alguna otra función relacionada con las actividades del grupo criminal.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) continuará con las investigaciones para identificar a los posibles responsables y, en su caso, presentar cargos en su contra.

Detienen a “Lucifer”, presunto ,jefe de sicarios del CJNG en Jalisco

El pasado sábado 14 de noviembre, Giancarlo “N”, apodado “Lucifer” o “Raptor”, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina en Guadalajara.

A este presunto criminal se le acusa de trabajar para el CJNG como jefe de sicarios

en Jalisco y Colima. Autoridades lo identifican como generador de violencia de segundo nivel y presunto Jefe Operativo Regional.

“Raptor” contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que su captura representa un golpe al grupo criminal que hoy opera en gran parte del país.