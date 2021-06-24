Un asentamiento isleño de 6 mil años, fue descubierto en Croacia. El arqueólogo Mate Parica se encontraba examinando imágenes satelitales de la costa croata cuando observó algo inusual.

Mate Parica, profesor de la Universidad de Zadar:

"Pensé: tal vez sea natural, tal vez no".

A 6,000 year-old island settlement was discovered by archaeologist Mate Parica off the coast of Croatia https://t.co/Tm3zxKuVqT pic.twitter.com/c7pRl9G1PG — Reuters (@Reuters) June 24, 2021

Arqueólogos descubren asentamiento isleño de 6 mil años

En la imagen se puede apreciar un área grande y poco profunda en el lecho b que sobresale de la costa este de la isla griega de Korcula. Ante ello, el profesor Parica y un colega decidieron inspeccionar el sitio. Después de bucear, descubrieron un asentamiento neolítico de alrededor de 4 mil 500 años antes de Cristo, construido en un terreno (pequeño) que estaba conectado a la isla principal por una estrecha franja.

Archaeologist Mate Parica was examining satellite images of Croatia's coastline when he spotted something unusual. https://t.co/M2Fv44WHxQ — Reuters Science News (@ReutersScience) June 24, 2021

Además, encontraron los restos de muros de piedra que rodeaban el asentamiento, así como herramientas y otros objetos utilizados por los habitantes.

Mate Parica, profesor de la Universidad de Zadar:

"Encontramos algunos objetos de cerámica y cuchillos de pedernal".

Estudiantes de la Universidad de Zadar trabajan con elementos de un asentamiento neolítico de Korcula en Zadar, Croacia.|REUTERS / Antonio Bronic

Mate Parica, profesor de la Universidad de Zadar:

"No tenemos conocimiento en este momento de un hallazgo similar en otro lugar que se construyera un asentamiento neolítico en un islote conectado con una estrecha franja de tierra".

El profesor de la Universidad de Zadar destacó que el descubrimiento de asentamientos insulares es atípico y que los hallazgos neolíticos se efectuaron principalmente en cuevas.

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Mate Parica, profesor de la Universidad de Zadar:

"Lo afortunado es que esta zona, a diferencia de la mayor parte del Mediterráneo, está a salvo de grandes olas, ya que muchas islas protegen la costa. Eso ciertamente ayudó a preservar el sitio de la destrucción natural".

Marta Kalebota, quien dirige la colección arqueológica del museo de la ciudad de Korcula, destacó que la ubicación del asentamiento era muy inusual.

¿Qué pasó en el neolitico?

El Neolítico es la última etapa de la Prehistoria, entre el 9000 y el 6000 Antes de Cristo, cuando los seres humanos pasaron de limitarse a recoger los productos de la naturaleza, a modificarla para producir "artificialmente" nuevos tipos de recursos. En el Neolítico aparecen los primeros poblados y asentamientos sedentarios humanos.