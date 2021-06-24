El vehiculo especial Perseverance detecta pasado acuático en cráter de Marte. Hoy identificó una vertiente de roca con sedimentos que acreditan el pasado acuático del cráter Jezero en el "planeta rojo" y del que tomará muestras durante su misión.

Detectan pasado acuático en cráter de Marte

Conforme a información divulgada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la formación, que fue bautizada como "Delta Scarp", tiene 115 metros de ancho y es tan solo una parte de los restos de un depósito de sedimentos en forma de abanico que pudo generarse por la confluencia entre un lago y un río antiguos.

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La "Remote Microscopic Imager", una cámara instalada en el vehículo de exploración espacial Perseverance, captó imágenes del sitio durante la jornada del pasado 17 de marzo de 2021, el vigésimo sexto día marciano de la misión.

Vivian Sun, científica:

"Por primera vez se puede ver evidencia real de esos conglomerados y las capas cruzadas que habían sido planteadas como hipótesis para estos depósitos sedimentarios".

Dichos conglomerados se encuentran juntos en un ambiente acuoso y los estratos cruzados podrían ser evidencia del movimiento del agua registrado por olas y ondas de sedimento suelto por el que pasó, según el informe de la NASA.

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Se estima que hace unos 3 mil 800 millones de años, el cráter "Jezero", pudo haber albergado una masa de agua del tamaño del lago Tahoe (lago de agua dulce en la Sierra Nevada, occidente de los Estados Unidos), junto con un río y un delta en forma de abanico que pudo ser formado por depósitos sedimentarios.

Perseverance identificó una vertiente de roca con sedimentos que acreditan el pasado acuático del cráter Jezero.|“NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS”

Lugar para buscar señales de vida en Marte

Cabe recordar que desde hace tiempo los científicos conocían sobre la existencia en el Delta Scarp de "Jezero" de un río torrencial en la antigüedad. Y por ello los depósitos de sedimentos y otros materiales en la escarpa no solo desde el interior de Jezero sino también desde el exterior, por lo que sería un lugar para buscar señales de vida antigua en Marte

El vehículo de exploración Perseverance se encuentra equipado con la "SuperCam" capaz de efectuar cinco tipos de análisis para investigar la geología del "planeta rojo" y de esta manera, ayudar a los científicos a elegir cuáles son las rocas para estudiar en la búsqueda de señales de vida microbiana de hace millones de años.