Los estados que encabezan los asesinatos a políticos rumbo a las elecciones de 2027
Democracia bajo fuego: Rumbo a las elecciones de 2027, donde se elegirán más de 20 mil cargos, la violencia política sigue intensificándose.
El escenario político en México enfrenta un alarmante crecimiento de la violencia a medida que los partidos políticos comienzan a articular sus estrategias rumbo a los comicios locales y federales de 2027. Monitoreos de organizaciones como Integralia Consultores y la plataforma Votar Entre Balas de Data Cívica, en cobertura constante con reportes de Azteca Noticias, advierten que el crimen organizado ha intensificado sus agresiones contra funcionarios, aspirantes y actores políticos para controlar los gobiernos municipales.
¿Cuántos políticos han asesinado durante 2026?
De acuerdo con cifras de ONGs de seguimiento electoral como Integralia, Causa en Común y Data Cívica, en lo que va de 2026 se registran decenas de homicidios directos contra actores políticos y servidores públicos en el país, acumulando más de 50 eventos de agresión que incluyen atentados armados, secuestros y ejecuciones. Al corte del 13 de julio se han contabilizado al menos 28 políticos asesinados.
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¿Qué estados concentran más asesinatos de políticos en 2026?
La violencia político-criminal se focaliza principalmente en regiones donde los grupos delictivos disputan rutas de trasiego y el control de presupuestos locales. Los estados que concentran la mayor cantidad de agresiones y asesinatos son:
- Sinaloa: Ha registrado un incremento drástico en ataques contra figuras de la función pública tras la intensificación de las pugnas internas entre facciones del crimen organizado.
- Guerrero: Encabeza la lista nacional de agresiones, registrando el porcentaje más alto de homicidios contra liderazgos locales y precandidatos.
- Veracruz: Se consolida como uno de los focos rojos más graves por la recurrencia de agresiones, ejecuciones y emboscadas dirigidas contra autoridades electas, mandos locales y operadores políticos.
- Oaxaca: Presenta una severa racha de violencia focalizada en alcaldías y dirigencias regionales.
- Morelos: Mantiene altos índices de ejecuciones contra funcionarios municipales en medio de disputas territoriales.
¿Qué cargos ocupaban las víctimas de asesinatos políticos?
Los datos de Data Cívica, Causa en Común y reportes de Azteca Noticias señalan que el eslabón más vulnerable de la cadena política es el ámbito municipal. Más del 75% de las víctimas mortales desempeñaban o aspiraban a los siguientes cargos:
- Alcaldes y expresidentes municipales: Objetivos prioritarios para someter a las corporaciones policiales locales, la obra pública y la recaudación.
- Regidores y síndicos: Encargados de la fiscalización de recursos e infraestructura en los ayuntamientos.
- Dirigentes partidistas locales y organizadores de campaña: Encargados del armado de estructuras electorales en los distritos.
- Mandos de seguridad pública municipal: Funcionarios clave en el control del territorio y las corporaciones policiales.
¿Por qué la violencia contra políticos es relevante rumbo a las elecciones de 2027?
La intervención violenta de los grupos criminales no busca únicamente eliminar rivales, sino imponer "autoridades a modo" antes de que arranquen formalmente las campañas de 2027. Al vetar aspirantes mediante el asesinato o la amenaza, las organizaciones delictivas capturan las arcas municipales, garantizan impunidad para sus operaciones y controlan la asignación de obra pública, afectando directamente la legitimidad de las instituciones y la participación ciudadana en las urnas.
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¿Qué grupos criminales han sido vinculados con casos de violencia política en México?
Las investigaciones de las fiscalías locales e informes de inteligencia señalan que las agresiones son perpetradas tanto por cárteles de alcance nacional como por células regionales. Entre las organizaciones frecuentemente vinculadas a estos ataques destacan el Cártel de Sinaloa (en sus distintas facciones), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y grupos locales como Los Viagras o células operativas en la región centro-sur y el Golfo, los cuales recurren al homicidio sistemático para someter a las estructuras gubernamentales.