Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Los estados que encabezan los asesinatos a políticos rumbo a las elecciones de 2027

Democracia bajo fuego: Rumbo a las elecciones de 2027, donde se elegirán más de 20 mil cargos, la violencia política sigue intensificándose.

Estados que concentran más asesinatos de políticos en México en 2026.
Elecciones 2027: Estados que concentran más asesinatos de políticos en México en 2026.|IA/Gemini.

Escrito por: América López

El escenario político en México enfrenta un alarmante crecimiento de la violencia a medida que los partidos políticos comienzan a articular sus estrategias rumbo a los comicios locales y federales de 2027. Monitoreos de organizaciones como Integralia Consultores y la plataforma Votar Entre Balas de Data Cívica, en cobertura constante con reportes de Azteca Noticias, advierten que el crimen organizado ha intensificado sus agresiones contra funcionarios, aspirantes y actores políticos para controlar los gobiernos municipales.

¿Cuántos políticos han asesinado durante 2026?

De acuerdo con cifras de ONGs de seguimiento electoral como Integralia, Causa en Común y Data Cívica, en lo que va de 2026 se registran decenas de homicidios directos contra actores políticos y servidores públicos en el país, acumulando más de 50 eventos de agresión que incluyen atentados armados, secuestros y ejecuciones. Al corte del 13 de julio se han contabilizado al menos 28 políticos asesinados.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes son los políticos asesinados en México durante 2026? Lista de casos de violencia

¿Qué estados concentran más asesinatos de políticos en 2026?

La violencia político-criminal se focaliza principalmente en regiones donde los grupos delictivos disputan rutas de trasiego y el control de presupuestos locales. Los estados que concentran la mayor cantidad de agresiones y asesinatos son:

  • Sinaloa: Ha registrado un incremento drástico en ataques contra figuras de la función pública tras la intensificación de las pugnas internas entre facciones del crimen organizado.
  • Guerrero: Encabeza la lista nacional de agresiones, registrando el porcentaje más alto de homicidios contra liderazgos locales y precandidatos.
  • Veracruz: Se consolida como uno de los focos rojos más graves por la recurrencia de agresiones, ejecuciones y emboscadas dirigidas contra autoridades electas, mandos locales y operadores políticos.
  • Oaxaca: Presenta una severa racha de violencia focalizada en alcaldías y dirigencias regionales.
  • Morelos: Mantiene altos índices de ejecuciones contra funcionarios municipales en medio de disputas territoriales.

¿Qué cargos ocupaban las víctimas de asesinatos políticos?

Los datos de Data Cívica, Causa en Común y reportes de Azteca Noticias señalan que el eslabón más vulnerable de la cadena política es el ámbito municipal. Más del 75% de las víctimas mortales desempeñaban o aspiraban a los siguientes cargos:

  1. Alcaldes y expresidentes municipales: Objetivos prioritarios para someter a las corporaciones policiales locales, la obra pública y la recaudación.
  2. Regidores y síndicos: Encargados de la fiscalización de recursos e infraestructura en los ayuntamientos.
  3. Dirigentes partidistas locales y organizadores de campaña: Encargados del armado de estructuras electorales en los distritos.
  4. Mandos de seguridad pública municipal: Funcionarios clave en el control del territorio y las corporaciones policiales.

¿Por qué la violencia contra políticos es relevante rumbo a las elecciones de 2027?

La intervención violenta de los grupos criminales no busca únicamente eliminar rivales, sino imponer "autoridades a modo" antes de que arranquen formalmente las campañas de 2027. Al vetar aspirantes mediante el asesinato o la amenaza, las organizaciones delictivas capturan las arcas municipales, garantizan impunidad para sus operaciones y controlan la asignación de obra pública, afectando directamente la legitimidad de las instituciones y la participación ciudadana en las urnas.

Silenciar al periodismo: La estrategia de violencia e impunidad rumbo a 2027

¿Qué grupos criminales han sido vinculados con casos de violencia política en México?

Las investigaciones de las fiscalías locales e informes de inteligencia señalan que las agresiones son perpetradas tanto por cárteles de alcance nacional como por células regionales. Entre las organizaciones frecuentemente vinculadas a estos ataques destacan el Cártel de Sinaloa (en sus distintas facciones), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y grupos locales como Los Viagras o células operativas en la región centro-sur y el Golfo, los cuales recurren al homicidio sistemático para someter a las estructuras gubernamentales.

Tags relacionados
Elecciones México 2027 Violencia en México Delitos