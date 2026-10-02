Los estados que encabezan los asesinatos a políticos rumbo a las elecciones de 2027

El escenario político en México enfrenta un alarmante crecimiento de la violencia a medida que los partidos políticos comienzan a articular sus estrategias rumbo a los comicios locales y federales de 2027. Monitoreos de organizaciones como Integralia Consultores y la plataforma Votar Entre Balas de Data Cívica, en cobertura constante con reportes de Azteca Noticias, advierten que el crimen organizado ha intensificado sus agresiones contra funcionarios, aspirantes y actores políticos para controlar los gobiernos municipales.

¿Cuántos políticos han asesinado durante 2026?

De acuerdo con cifras de ONGs de seguimiento electoral como Integralia, Causa en Común y Data Cívica, en lo que va de 2026 se registran decenas de homicidios directos contra actores políticos y servidores públicos en el país, acumulando más de 50 eventos de agresión que incluyen atentados armados, secuestros y ejecuciones. Al corte del 13 de julio se han contabilizado al menos 28 políticos asesinados.

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¿Qué estados concentran más asesinatos de políticos en 2026?

La violencia político-criminal se focaliza principalmente en regiones donde los grupos delictivos disputan rutas de trasiego y el control de presupuestos locales. Los estados que concentran la mayor cantidad de agresiones y asesinatos son:



Sinaloa: Ha registrado un incremento drástico en ataques contra figuras de la función pública tras la intensificación de las pugnas internas entre facciones del crimen organizado

Ha registrado un incremento drástico en ataques contra figuras de la función pública tras la intensificación de las pugnas internas entre Guerrero: Encabeza la lista nacional de agresiones, registrando el porcentaje más alto de homicidios contra liderazgos locales y precandidatos.

Encabeza la lista nacional de agresiones, registrando el porcentaje más alto de contra liderazgos locales y precandidatos. Veracruz: Se consolida como uno de los focos rojos más graves por la recurrencia de agresiones, ejecuciones y emboscadas dirigidas contra autoridades electas, mandos locales y operadores políticos.

Se consolida como uno de los focos rojos más graves por la recurrencia de agresiones, ejecuciones y emboscadas dirigidas contra autoridades electas, mandos locales y operadores políticos. Oaxaca: Presenta una severa racha de violencia focalizada en alcaldías y dirigencias regionales.

Presenta una severa racha de violencia focalizada en alcaldías y dirigencias regionales. Morelos: Mantiene altos índices de ejecuciones contra funcionarios municipales en medio de disputas territoriales.

¿Qué cargos ocupaban las víctimas de asesinatos políticos?

Los datos de Data Cívica, Causa en Común y reportes de Azteca Noticias señalan que el eslabón más vulnerable de la cadena política es el ámbito municipal. Más del 75% de las víctimas mortales desempeñaban o aspiraban a los siguientes cargos:



Alcaldes y expresidentes municipales: Objetivos prioritarios para someter a las corporaciones policiales locales, la obra pública y la recaudación. Regidores y síndicos: Encargados de la fiscalización de recursos e infraestructura en los ayuntamientos. Dirigentes partidistas locales y organizadores de campaña: Encargados del armado de estructuras electorales en los distritos. Mandos de seguridad pública municipal: Funcionarios clave en el control del territorio y las corporaciones policiales.

¿Por qué la violencia contra políticos es relevante rumbo a las elecciones de 2027?

La intervención violenta de los grupos criminales no busca únicamente eliminar rivales, sino imponer "autoridades a modo" antes de que arranquen formalmente las campañas de 2027. Al vetar aspirantes mediante el asesinato o la amenaza, las organizaciones delictivas capturan las arcas municipales, garantizan impunidad para sus operaciones y controlan la asignación de obra pública, afectando directamente la legitimidad de las instituciones y la participación ciudadana en las urnas.

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¿Qué grupos criminales han sido vinculados con casos de violencia política en México?

Las investigaciones de las fiscalías locales e informes de inteligencia señalan que las agresiones son perpetradas tanto por cárteles de alcance nacional como por células regionales. Entre las organizaciones frecuentemente vinculadas a estos ataques destacan el Cártel de Sinaloa (en sus distintas facciones), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y grupos locales como Los Viagras o células operativas en la región centro-sur y el Golfo, los cuales recurren al homicidio sistemático para someter a las estructuras gubernamentales.

