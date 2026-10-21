¡Ataque en Plaza Garibaldi! Asesinan a balazos a un hombre; esto se sabe
El homicidio ocurrió en el centro de Juchitán de Zaragoza; hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la víctima ni sobre los responsables.
Un hombre fue asesinado a balazos en Plaza Garibaldi, ubicada en el centro de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en el municipio, donde se contabilizan al menos seis homicidios en menos de 72 horas.
Hasta el momento, la información disponible sobre este nuevo ataque armado es limitada y no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió.