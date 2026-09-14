VIDEO SENSIBLE: Famoso rapero estadounidense es asesinado a tiros durante una emboscada en Chicago

El rapero estadounidense BloodHound Q50 fue asesinado a tiros durante una emboscada en el barrio de South Side en Chicago, Estados Unidos.

El músico, cuyo nombre real era Mikquale Cooper, tenía apenas 22 años, y apenas comenzaba a destacar en el mundo del drill, un subgénero del hip hop y del trap.

¿Qué pasó con BloodHound Q50 en Chicago?

De acuerdo con los primeros reportes sobre el ataque, dos vehículos se habrían acercado a Mikquale, quien estaba a bordo de su Tesla estacionado. De la nada, varios hombres armados abrieron fuego en múltiples ocasiones.

Medios locales apuntan a que se realizaron más de 50 disparos, lo que prácticamente acabó con la vida del joven rapero en cuestión de minutos.

El asesinato ocurrió en el South Side de Chicago durante la noche del sábado 12 de septiembre, y hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de los responsables ni se han reportado detenidos.

New surveillance footage shows the shooting death of BloodHound Q50 😳 pic.twitter.com/wTlrIclHht — axify (@axifyclipping_) September 14, 2026

¿Quién era BloodHound Q50?

El rapero había comenzado a ganar reconocimiento dentro de la escena del drill de Chicago, un movimiento musical que durante los últimos años ha producido algunos de los nombres más conocidos del rap estadounidense.

Su muerte generó reacciones, luego de que se difundiera un video que muestra a hombres enmascarados disparando contra un auto y después dándose a la fuga.

22yo CHICAGO RAPPER, BLOODHOUND Q50, SHOT DEAD in BRUTAL AMBUSH as GUNFIRE ERUPTS pic.twitter.com/HjmdLzpynA — RT (@RT_com) September 13, 2026

En el video que ya circula en redes se observa como el rapero aborda su Tesla de color blanco. En el momento en que cierra la puerta, tres sujetos se acercaron al auto y abrieron fuego.

Aunque policías estadounidenses no han confirmado la veracidad del ataque, la investigación continúa mientras la escena de hip-hop de Chicago está de luto.